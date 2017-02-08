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"Стоки с самовольных построек на Горьковском море вызывают цветение водоема и гибель рыбы", - Дмитрий Постнов

08 февраля 2017 15:22  [227] Общество
Дмитрий Постнов (Фото: НРО Общероссийского народного фронта)

Дмитрий Постнов

Фото: НРО "Общероссийского народного фронта"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) "Стоки с самовольных построек на Горьковском море вызывают цветение водоема и гибель рыбы", - заявил директор Нижегородской лаборатории ФГБНУ ГосНИОРХ Дмитрий Постнов на круглом столе, организованном НРО "Общероссийского народного фронта", 8 февраля 2017 года.

Говоря о проблеме самовольных построек, он отметил, что, как правило, они не обладают очистными сооружениями. "Учитывая то, что объекты строятся незаконно, очистные не проектируются, вывоз фекальных стоков не предусматривается", - отметил он.

"А там, где это есть, там раньше были турбазы, закольцованные на очистные сооружения пансионата "Железнодорожник". Теперь ряд турбаз перестал существовать, местность застроена коттеджами. И все это уже давно вышло за те объемы сточных вод, которые могут переработать эти очистные сооружения. Оголовок выпуска находится в 300 метрах от Горьковского водохранилища. Понятно, что там о соблюдении предельно допустимой концентрации речи не идет", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что все это является причиной так называемого цветения Горьковского моря. "Поступление азотистых, фосфорных соединений превышает допустимую концентрацию. Это приводит к ухудшению рекреационных показателей водоема и к гибели рыбы, в основном окуневых. За последние годы не раз отмечалась массовая гибель ерша, окуня и мелкого судака", - заключил Дмитрий Постнов.

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