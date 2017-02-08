"На смену профессионалам в администрацию Нижнего Новгорода пришли лояльные "теневому кабинету" люди", - Евгений Семенов Политика

Евгений Семенов Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина)

"На смену профессионалам в администрацию Нижнего Новгорода пришли лояльные "теневому кабинету" люди", - заявил руководитель филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов на заседании нижегородского эксперт-клуба 8 февраля 2017 года.Семенов на заседании эксперт-клуба поднял вопрос легитимности действующей городской власти. По его мнению, год работы администрации под управлением Сергея Белова можно обозначить как "управленческий эксперимент"."Впервые в истории Новой России представительная власть (Гордума. - прим. НИА "Нижний Новгород") в городе оказалась сильнее исполнительной. При этом центр принятия ключевых решений сосредоточен в руках группы депутатов разных уровней, а если быть точнее - то "теневого кабинета", назовем его так", - отметил Семенов.По мнению эксперта, кадровая политика администрации характеризуется "высоким уровнем турбулентности": он подчеркнул, что "обычно для формирования команды руководителю хватает трех-четырех месяцев, в мэрии же кадровая чехарда продолжается до сих пор"."Произошла зачистка "кондрашовских", и на смену профессионалам пришли люди, лояльные "теневому кабинету". Много вопросов возникает к назначению директором департамента культуры Натальи Сухановой - человека без профильного образования, опыта, с приходом которой департамент культуры превратился в департамент "культтуризма", а также к назначению руководителем МП "Нижегородпассажиравтотранс" Дмитрия Цыганкова", - считает политолог.Семенов также отметил, что "с наибольшей очевидностью кризис управления проявился в сфере благоустройства". "Дороги сейчас в таком состоянии, в каком, как мне кажется, не были никогда. Если бы действия происходили в 1937 году - Белова объявили бы вредителем. Ремонт дорог в прошлом году начался ближе к осени, и, кстати, пришелся на период выборов в Госдуму и Заксобрание. Мы тогда изучили явку на избирательных участках близ ремонтных работ, и там она была заметно ниже", - подчеркнул эксперт."Слабыми звеньями" в работе городской администрации Евгений Семенов также назвал организацию работы с транспортной сферой, сферой культуры и со СМИ."Возвращаясь к вопросу легитимности действующей городской власти, можно сделать вывод, что эксперимент по управлению городом с помощью "теневого кабинета" не удался. Власть себя делегитимизировала", - резюмировал Семенов.