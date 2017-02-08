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Политика

"На смену профессионалам в администрацию Нижнего Новгорода пришли лояльные "теневому кабинету" люди", - Евгений Семенов

08 февраля 2017 15:25  [536] Политика
Евгений Семенов (Фото: НИА Нижний Новгород)

Евгений Семенов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) "На смену профессионалам в администрацию Нижнего Новгорода пришли лояльные "теневому кабинету" люди", - заявил руководитель филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов на заседании нижегородского эксперт-клуба 8 февраля 2017 года.

Семенов на заседании эксперт-клуба поднял вопрос легитимности действующей городской власти. По его мнению, год работы администрации под управлением Сергея Белова можно обозначить как "управленческий эксперимент".

"Впервые в истории Новой России представительная власть (Гордума. - прим. НИА "Нижний Новгород") в городе оказалась сильнее исполнительной. При этом центр принятия ключевых решений сосредоточен в руках группы депутатов разных уровней, а если быть точнее - то "теневого кабинета", назовем его так", - отметил Семенов.

По мнению эксперта, кадровая политика администрации характеризуется "высоким уровнем турбулентности": он подчеркнул, что "обычно для формирования команды руководителю хватает трех-четырех месяцев, в мэрии же кадровая чехарда продолжается до сих пор".

"Произошла зачистка "кондрашовских", и на смену профессионалам пришли люди, лояльные "теневому кабинету". Много вопросов возникает к назначению директором департамента культуры Натальи Сухановой - человека без профильного образования, опыта, с приходом которой департамент культуры превратился в департамент "культтуризма", а также к назначению руководителем МП "Нижегородпассажиравтотранс" Дмитрия Цыганкова", - считает политолог.

Семенов также отметил, что "с наибольшей очевидностью кризис управления проявился в сфере благоустройства". "Дороги сейчас в таком состоянии, в каком, как мне кажется, не были никогда. Если бы действия происходили в 1937 году - Белова объявили бы вредителем. Ремонт дорог в прошлом году начался ближе к осени, и, кстати, пришелся на период выборов в Госдуму и Заксобрание. Мы тогда изучили явку на избирательных участках близ ремонтных работ, и там она была заметно ниже", - подчеркнул эксперт.

"Слабыми звеньями" в работе городской администрации Евгений Семенов также назвал организацию работы с транспортной сферой, сферой культуры и со СМИ.

"Возвращаясь к вопросу легитимности действующей городской власти, можно сделать вывод, что эксперимент по управлению городом с помощью "теневого кабинета" не удался. Власть себя делегитимизировала", - резюмировал Семенов.

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