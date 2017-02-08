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Бизнес

Продажи LCV "ГАЗ" выросли на четверть в январе 2017 года

08 февраля 2017 15:36  [166] Бизнес
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) "ГАЗ" выросли на 25% в январе 2017 года по сравнению с показателем за январь 2016 года. Об этом сообщается в материалах комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Согласно информации, за январь было продано 2 307 LCV марки "ГАЗ", тогда как в январе 2016 года – 1 851 автомобиль. В целом по России автомобильный рынок в январе сократился на 5%, или на 4 078 автомобилей по сравнению с январем 2016 года, и составил 77 916 автомобилей. Таким образом, почти 3% автомобильного рынка в январе пришлось на LCV марки "ГАЗ".

Напомним, продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) "ГАЗ" выросли на 9% в 2016 году по сравнению с показателем за 2015 год . За отчетный период было продано 55 803 LCV марки "ГАЗ".

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