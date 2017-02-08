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Происшествия

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство знакомого из ревности к жене

08 февраля 2017 15:46  [184] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина из Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство знакомого из ревности к жене. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области 8 февраля 2017 года.

В этом преступлении подозревается 31-летний житель Арзамаса. Следователи полагают, что это произошло вечером 15 июля 2016 года у дома, расположенного в микрорайоне Кирилловский г. Арзамас. Подозреваемый со своей супругой и потерпевший 38-летний местный житель находились в гостях у общей знакомой, где отмечали ее день рождения, и потерпевший оказывал супруге подозреваемого знаки внимания. Из-за этого между мужчинами возник конфликт, и они вышли на улицу.

Там подозреваемый нанес потерпевшему два удара ножом, один из которых пришелся в спину, другой по лицу. Попытку нанести еще один удар пресек очевидец.

В отношении 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

В СУ СК пояснили, что подозреваемый трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался и положительно характеризуется.

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