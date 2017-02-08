Собственники садового кооператива "Балтика" в Нижнем Новгороде заявляют о попытке рейдерского захвата части земель Общество

Проект планировки и межевания территории СНТ Балтика Фото: группа в социальной сети

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня)

Собственники садового кооператива "Балтика" в Нижнем Новгороде заявляют о попытке рейдерского захвата части земель. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщил один из собственников в кооперативе Игорь Ручкин.По его словам, 9 февраля 2017 года должны состояться общественные слушания по смене планировки и межевания территории их садового кооператива, где будут обсуждаться планы о смене земли с жилыми постройками на зону мелкооптовой торговли и складских помещений."Все происходит слишком тихо и очень быстро. Нас ни о чем не уведомили, о слушаниях мы узнали почти случайно. По закону эту землю не имеют права отдавать кому-либо, так как она находится в частной собственности, которая законно оформлена. У многих там дома, в которых люди проживают не только в летний период. Мы боимся, что эту землю у нас просто отнимут. Нам как собственникам кажется, что у этой инициативы нет законных оснований. Мы хотим знать, какова будет судьба тех, чьи земли попадут под застройку", - отметил собеседник агентства.В публичном обращении, которое написано от лица активистов из числа собственников СК "Балтика", отмечается, что при переводе земли с жилыми постройками в земли для другого назначения возможна отмена предыдущих решений местной власти и лишение правообладателей свидетельств на собственность."В зависимости от того, что будет указано в протоколе публичных слушаний и как расценит это впоследствии глава города, зависит, сможем ли мы вообще претендовать на нашу собственность в соответствии со всеми документами, согласно законодательству РФ. Поэтому мы хотим привлечь как можно больше внимания к этой проблеме - сложно написать и утвердить ложный протокол при большом количестве свидетелей. Мы понимаем, что, скорее всего, раз они за это взялись, потратили уже много сил и денег на этот проект, то у них есть основания для ожидания исхода дела в свою пользу. Но пока все это оформляется совершенно незаконно. Дело в том, что если эта преступная схема сработает, ничто не помешает уничтожить все садовые участки в черте города. Мы хотим предупредить о возможности такого случая всех садоводов и просим их проверить, нет ли в администрации района, в котором находятся их садовые участки, плана по перепланировке и межеванию земель, о котором они не знают", - отмечается в обращении.Публичные слушания пройдут 9 февраля, в 18:00 в актовом зале администрации Московского района (ул. Березовская,100, каб.№39, 2 этаж).