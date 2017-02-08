Количество пользователей портала госуслуг Нижегородской области составило около 1,7 млн человек в 2016 году Общество

Количество пользователей портала государственных и муниципальных услуг Нижегородской области составило около 1,7 млн человек в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.



Согласно информации, 1 февраля порталу исполнилось 10 лет. "Он стал одним из первых подобных ресурсов в России. За время работы портал неоднократно становился лауреатом Всероссийского конкурса лучших региональных решений "ПРОФ-IT", - отметил министр информационных технологий, связи и СМИ региона Сергей Кучин. - Сегодня на портале представлена информация о порядке получения 149 государственных региональных, 1 463 муниципальных услуг и 678 государственных федеральных услугах, а количество пользователей в 2016 году превысило 1 млн 680 тысяч человек. С 2012 года действует мобильное приложение портала, разработанное для платформ IOS и Android. Также реализована версия для слабовидящих".



По данным регионального министерства, чаще всего посетители портала государственных и муниципальных услуг Нижегородской области пользуются такими услугами, как запись на прием к врачу, зачисление детей в детские сады, регистрация актов гражданского состояния и различные социальные услуги. На портале также можно получить информацию о размерах своих социальных пособий и компенсаций; о школах, детских садах, детских центрах развития, лечебных учреждениях с привязкой к адресу или району города/области; об услугах, оказываемых на базе МФЦ; перечне и стоимости оказанных медицинских услуг за счет средств обязательного медицинского страхования.



В министерстве информтехнологий региона напомнили, что налоговое законодательство России предусматривает скидку 30% на уплату государственной пошлины при получении госуслуг в электронном виде. Кроме того, в 2017 году портал госуслуг предоставит пользователям новые возможности: планируется запустить новые виджеты – "Узнать свой ИНН" и "Оформление и выдача паспортов гражданина РФ".

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