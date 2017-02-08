Инсценировавший суицид гостя нижегородец предстанет перед судом по обвинению в его убийстве Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Инсценировавший суицид гостя житель Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в его убийстве. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области 8 февраля 2017 года.Следователи полагают, что преступление произошло вечером 17 декабря 2016 года в квартире дома на ул. Чкалова г.Дзержинск. По версии следствия, нетрезвый 56-летний хозяин в ходе ссоры с 46-летнем гостем нанес ему два ножевых ранения в грудь, от которых он скончался.Для того, что бы скрыть преступление, подозреваемый вложил нож в руку погибшему и заявил, что тот сам покончил жизнь самоубийством. "Однако, следователи смогли добыть доказательства, которые изобличили мужчину в совершении им противоправного деяния", - сообщили в СК.На допросе подозреваемый свою вину в совершении преступления признал полностью и пояснил, что разозлился на гостя, который громко смеяться и не реагировал на замечания соблюдать тишину. В СУ СК сообщили также, что мужчина ранее был судим за убийство женщины и освободился в 2014 году.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас расследование дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.