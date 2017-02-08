"Более 90% претензий в адрес действующего руководства города я слышал и в свой, когда был мэром", - Юрий Лебедев Политика

Юрий Лебедев (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) "Более 90% претензий в адрес действующего руководства города я слышал и в свой, когда был мэром", - заявил депутат Заксобрания Нижегородской области, экс-мэр областного центра Юрий Лебедев на заседании Нижегородского эксперт-клуба 8 февраля.



По мнению депутата, сейчас наблюдается системный кризис управления во всех властных структурах региона. "Города тогда провалились, когда забрали градостроительные полномочия (они были переданы от муниципалитетов облправительству с 1 января 2015 года, 15 декабря 2016 года Заксобрание



Оценивая деятельность действующих руководителей Нижнего Новгорода - главы МСУ Ивана Карнилина и главы администрации Сергея Белова, депутат подчеркнул, что "за год своей работы они сделали большое дело - сохранили город в сложных финансовых условиях".



"Более 90% претензий, что я сейчас слышу в их адрес - слышал и в свой, когда был мэром", - добавил Лебедев.



"Более 90% претензий в адрес действующего руководства города я слышал и в свой, когда был мэром", - заявил депутат Заксобрания Нижегородской области, экс-мэр областного центра Юрий Лебедев на заседании Нижегородского эксперт-клуба 8 февраля.По мнению депутата, сейчас наблюдается системный кризис управления во всех властных структурах региона. "Города тогда провалились, когда забрали градостроительные полномочия (они были переданы от муниципалитетов облправительству с 1 января 2015 года, 15 декабря 2016 года Заксобрание одобрило возврат большей части этих полномочий. - прим. НИА "Нижний Новгород"). Муниципалитетам нужно давать больше свободы. Вернуть прямые выборы мэра. Люди хотят выбирать сами и надо им дать такую возможность", - отметил Лебедев.Оценивая деятельность действующих руководителей Нижнего Новгорода - главы МСУ Ивана Карнилина и главы администрации Сергея Белова, депутат подчеркнул, что "за год своей работы они сделали большое дело - сохранили город в сложных финансовых условиях"."Более 90% претензий, что я сейчас слышу в их адрес - слышал и в свой, когда был мэром", - добавил Лебедев. Напомним , что на сегодняшнем заседании эксперт-клуба руководитель филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов поднял вопрос легитимности действующей власти Нижнего Новгорода.

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