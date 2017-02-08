Ростелеком
Популярные комментарии за год
05 октября 2016 15:13  [3899] "Не исключаю, что Кириенко на новом посту вмешается в конфликт групп депутатов нижегородского Заксобрания", - Сергей Кочеров
02 ноября 2016 19:17  [3464] "Такое количество звезд, которые приедут на выставку в Нижний Новгород, в другом городе собрать было бы тяжело", - Сергей Казук
10 июня 2016 18:26  [3225] "Считаю целесообразной проверку законности безвозмездной передачи епархии усадьбы Приклонских-Рукавишниковых", - Жанна Потравко
06 июля 2016 15:31  [2797] "Справедливая Россия" рассчитывает получить не менее пяти мандатов по партсписку на выборах в ЗС НО", - Александр Бочкарев
28 ноября 2016 17:53  [2563] "Рано или поздно назначение Казачковой выльется в конфликт", - Константин Барановский
29 марта 2016 19:11  [2035] "Нижегородская область - один из ведущих субъектов РФ", - Владимир Путин
12 сентября 2016 15:52  [2035] "Завод Красный Якорь" будет иметь непосредственное отношение к решению задачи освоения Арктики", - Дмитрий Барыкин
31 марта 2016 13:14  [1969] "Запретов проведения культурных мероприятий и праздничных демонстраций на ул. Большой Покровской не будет", - Евгений Лебедев
16 января 2017 16:41  [1912] "Изменения по форме родительской платы за детсад коснутся примерно 20% детей в Нижнем Новгороде", - Ирина Тарасова
21 декабря 2016 16:26  [1910] "Я в разводе с марта 2015 года, квартиры в США принадлежат бывшей жене", - Иван Карнилин
Последние новости рубрики Политика
08 февраля 2017 18:03  [572] Татьяна Парусова не подала документы на конкурс по избранию главы МСУ Арзамаса Нижегородской области
08 февраля 2017 17:08  [307] "Сергей Миронов был более достойной кандидатурой на пост сити-менеджера, чем Сергей Белов", - Евгений Лазарев
08 февраля 2017 16:29  [335] "Более 90% претензий в адрес действующего руководства города я слышал и в свой, когда был мэром", - Юрий Лебедев
08 февраля 2017 15:25  [558] "На смену профессионалам в администрацию Нижнего Новгорода пришли лояльные "теневому кабинету" люди", - Евгений Семенов
06 февраля 2017 17:41  [585] Ряд депутатов предложил ЕР выдвинуть Татьяну Парусову на пост главы Арзамаса Нижегородской области
06 февраля 2017 15:54  [330] Посол Индонезии в РФ считает необходимым мотивировать индонезийских студентов поступать в нижегородские вузы
06 февраля 2017 15:22  [754] НРО ЛДПР предложило избиркому передать мандат депутата ЗС НО застройщику торговых центров ГК "Столица Нижний" Андрею Тайгу
06 февраля 2017 15:02  [650] Оргкомитет планирует провести марш памяти Бориса Немцова в Нижнем Новгороде 26 февраля 2017 года
06 февраля 2017 12:01  [431] Нижегородцев призывали на стажировки в США от имени утратившей регистрацию в РФ американской организации
03 февраля 2017 16:49  [498] Администрация Нижнего Новгорода перенесла ликвидацию МП "Муниципальная недвижимость" на март 2017 года
Политика

"Более 90% претензий в адрес действующего руководства города я слышал и в свой, когда был мэром", - Юрий Лебедев

08 февраля 2017 16:29  [335] Политика
Юрий Лебедев

Юрий Лебедев

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) "Более 90% претензий в адрес действующего руководства города я слышал и в свой, когда был мэром", - заявил депутат Заксобрания Нижегородской области, экс-мэр областного центра Юрий Лебедев на заседании Нижегородского эксперт-клуба 8 февраля.

По мнению депутата, сейчас наблюдается системный кризис управления во всех властных структурах региона. "Города тогда провалились, когда забрали градостроительные полномочия (они были переданы от муниципалитетов облправительству с 1 января 2015 года, 15 декабря 2016 года Заксобрание одобрило возврат большей части этих полномочий. - прим. НИА "Нижний Новгород"). Муниципалитетам нужно давать больше свободы. Вернуть прямые выборы мэра. Люди хотят выбирать сами и надо им дать такую возможность", - отметил Лебедев.

Оценивая деятельность действующих руководителей Нижнего Новгорода - главы МСУ Ивана Карнилина и главы администрации Сергея Белова, депутат подчеркнул, что "за год своей работы они сделали большое дело - сохранили город в сложных финансовых условиях".

"Более 90% претензий, что я сейчас слышу в их адрес - слышал и в свой, когда был мэром", - добавил Лебедев.

Напомним, что на сегодняшнем заседании эксперт-клуба руководитель филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов поднял вопрос легитимности действующей власти Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Лыжня России 2017
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph