Детская футбольная команда "Маринс Групп Сормово" в апреле примет участие в международном турнире Спорт

Детская футбольная команда "Маринс Групп Сормово" в апреле примет участие в международном турнире. Об этом сообщает дирекция по связям с общественностью "Маринс Групп"-Нижний Новгород.



"Ежегодно детская футбольная команда "Маринс Групп Сормово" становится участником турниров не только городского, но и регионального и российского масштабов. Начало 2017 года принесло в копилку команды первые победы", - говорится в сообщении.



С начала 2017 года спортсмены детской футбольной команды приняли участие сразу в нескольких турнирах. Один из них - ежегодный турнир Нижнего Новгорода, который дает шанс командам выйти на областной этап соревнований и заявить о себе на российском уровне. Команда "Маринс Групп Сормово" завоевала в нем второе место и вышла в финал первенства Нижегородской области напрямую.



Также в городе Сергаче Нижегородской области в конце января прошел розыгрыш Кубка по футболу Приволжского федерального округа среди юношей 2005-2006 г.р. Подопечные Сергея Леонтьева одержали три победы при одной ничьей и одном поражении. А Егор Кошкин был признан лучшим голкипером соревнований.



Помимо участия в региональных турнирах, подопечные кинокомпании "Союз Маринс Групп" 21 января 2017 года встретились в товарищеском матче в Москве со столичным ПФК ЦСКА. Игра закончилась победой столичных футболистов, но ребята из "Маринс Групп Сормово" получили опыт игры и общения с юными спортсменами, играющими на базе профессионального футбольного клуба российской премьер-лиги.



По словам тренера нижегородцев Сергея Леонтьева, каждый матч для ребят важен по-своему, имеют значение не только победы, но и поражения, и то, какой ценой они были получены.



"Приятно, что мы добиваемся отличных результатов в индивидуальных показателях. Настрой у команды самый боевой. Впереди долгожданное первенство Нижегородской области, где мы рассчитываем только на победу", - сказал Сергей Леонтьев.



В планах у детской футбольной команды "Маринс Групп Сормово" - весенний турнир памяти братьев Федотовых в г.Ногинск, где команды перед играми смогут посетить бронзовый бюст Григория Федотова и узнать много фактов про великую футбольную династию. А в апреле их ждет участие в крупном международном турнире в Москве.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+