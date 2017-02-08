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Общество

Валерий Шанцев поручил минпрому создать рабочую группу по взаимодействию нижегородских вузов и промпредприятий

08 февраля 2017 17:03  [129] Общество
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев поручил минпрому создать рабочую группу по взаимодействию вузов и промпредприятий. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области со ссылкой на главу региона 8 февраля 2017 года.

Как сказал губернатор на заседании совета по науке и инновационной политике в Нижегородском техническом университете (НГТУ) имени Алексеева, "нужно наладить более активное взаимодействие науки, образования и промышленности, чтобы готовить больше молодых исследователей нового типа, способных обеспечить прорывные инновационные технологии, разработки для нужд различных отраслей реального сектора экономики региона".

По данным министерства промышленности, торговли и предпринимательства области, по доле затрат на научные исследования и разработки регион занимает I место в России (5,7%). Доля инновационной продукции в Нижегородской области составляет почти 16%, что вдвое выше среднероссийского показателя (8,4%).

"По сравнению с другими регионами доля инновационной продукции в регионе высока, но я считаю, что мы должны сопоставлять себя с мировыми странами-лидерами в этом направлении, - подчеркнул губернатор. - По сравнению с ними мы еще в начале пути, ведь более 80% продукции у нас не инновационной. Это, как правило, продукция, которая дает меньшую прибавочную стоимость, которая не позволяет активнее развивать высокотехнологичные производства".

Валерий Шанцев также добавил, что "работу по развитию инновационной активности в регионе надо выводить на новый качественный уровень. Нужно не только поддерживать отдельные инновационные предприятия, хотя у нас их больше, чем во многих других регионах, но и внедрять в реальный сектор экономики инновационный уклад, чтобы каждое предприятие понимало: если ставится на производство продукция инновационная, более качественная, чем у других производителей, значит, ты на правильном пути".

Комментируя итоги заседания совета при губернаторе по науке и инновационной политике, ректор НГТУ Сергей Дмитриев сказал: "В Нижегородском техуниверситете накоплен богатый опыт сотрудничества с промышленностью. Я считаю, что нам повезло, потому что в Нижегородской области много инновационных, высокотехнологичных производств, где востребованы высококвалифицированные специалисты, где есть высокий интерес к внедрению научных разработок. НГТУ решает задачи и по подготовке кадров для предприятий, и по внедрению научных разработок".

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