"Губернаторская программа поддержки местных инициатив - один из самых перспективных проектов в регионе", - Валерий Осокин Общество

Валерий Осокин Фото: НИА "Нижний Новгород"



"Проект работает на развитие муниципального управления, потому что люди чувствуют себя вовлеченными в этот процесс. Когда человек вложит копеечку, свой труд, он бережет, развивает, гордится тем, что он сделал. Другими словами, инициативы рождаются не "сверху", а "снизу", потому что жители хотят участвовать в самоуправлении своим поселением", - отметил председатель комитета по вопросам госвласти.



"Программа развивается и растет как снежный ком, в хорошем смысле этого выражения. Вспомните, пять лет назад все начиналось с 32 заявок, а в 2016 году их было уже более трехсот! Раньше в программу было вовлечено 70-80 тысяч, а сейчас порядка 1,5 млн. человек. Думаю, в этом году их будет еще больше", - считает Валерий Осокин.



"Кроме того, раньше жители Дзержинска и Нижнего Новгорода были исключены из списка возможных участников, хотя на территории этих городских округов располагается множество сел и рабочих поселков, которым эта программа необходима. Например, на моих встречах с избирателями дзержинцы акцентируют внимание, в первую очередь, на благоустройстве красивого двора, наличие детской, спортивной и хозяйственной площадок. Я рад, что в этом году правительство области и депутаты регионального парламента поддержали наше обращение, и ограничение на участие Нижнего Новгорода и Дзержинска в программе было снято", - сообщил представитель Заксобрания.



"Что касается финансовой стороны вопроса, то в этом году на реализацию программы поддержки местных инициатив было выделено 200 млн рублей. К сожалению, бюджет у нас не резиновый, но то, что с каждым годом идет поступательное увеличение финансирования - очень хорошая тенденция. Наверное, можно было бы сумму увеличить, но здесь я бы больше задействовал благотворителей. У нас есть люди, которые готовы вкладывать средства в развитие своего родного города или поселка, в реставрацию памятников и озеленение. Думаю, что это направление необходимо развивать", - подытожил он.



"Губернаторская программа поддержки местных инициатив - один из самых развивающихся и перспективных проектов в регионе", - сказал председатель комитета по вопросам государственной власти и местного самоуправления Заксобрания Нижегородской области Валерий Осокин, комментируя ход реализации этой программы в области."Проект работает на развитие муниципального управления, потому что люди чувствуют себя вовлеченными в этот процесс. Когда человек вложит копеечку, свой труд, он бережет, развивает, гордится тем, что он сделал. Другими словами, инициативы рождаются не "сверху", а "снизу", потому что жители хотят участвовать в самоуправлении своим поселением", - отметил председатель комитета по вопросам госвласти."Программа развивается и растет как снежный ком, в хорошем смысле этого выражения. Вспомните, пять лет назад все начиналось с 32 заявок, а в 2016 году их было уже более трехсот! Раньше в программу было вовлечено 70-80 тысяч, а сейчас порядка 1,5 млн. человек. Думаю, в этом году их будет еще больше", - считает Валерий Осокин."Кроме того, раньше жители Дзержинска и Нижнего Новгорода были исключены из списка возможных участников, хотя на территории этих городских округов располагается множество сел и рабочих поселков, которым эта программа необходима. Например, на моих встречах с избирателями дзержинцы акцентируют внимание, в первую очередь, на благоустройстве красивого двора, наличие детской, спортивной и хозяйственной площадок. Я рад, что в этом году правительство области и депутаты регионального парламента поддержали наше обращение, и ограничение на участие Нижнего Новгорода и Дзержинска в программе было снято", - сообщил представитель Заксобрания."Что касается финансовой стороны вопроса, то в этом году на реализацию программы поддержки местных инициатив было выделено 200 млн рублей. К сожалению, бюджет у нас не резиновый, но то, что с каждым годом идет поступательное увеличение финансирования - очень хорошая тенденция. Наверное, можно было бы сумму увеличить, но здесь я бы больше задействовал благотворителей. У нас есть люди, которые готовы вкладывать средства в развитие своего родного города или поселка, в реставрацию памятников и озеленение. Думаю, что это направление необходимо развивать", - подытожил он. Напомним , в настоящее время в соответствии с постановлением правительства Нижегородской области в регионе продолжается прием заявок для участие в конкурсе по отбору проектов в рамках реализации программы поддержки местных инициатив. Заявки принимаются до 20 февраля. Заседание конкурсной комиссии по подведение итогов состоится 31 марта 2017 года.

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