Татьяна Парусова не подала документы на конкурс по избранию главы МСУ Арзамаса Нижегородской области Политика

Парусова Татьяна (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Татьяна Парусова не подала документы на конкурс по избранию главы МСУ Арзамаса Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил начальник финансово-правового управления аппарата Думы Арзамаса Евгений Гусев 8 февраля.



По данным на 17:00 8 февраля (момент окончания подачи заявок на главу МСУ) документы подали только два человека: экс-мэр Арзамаса Михаил Бузин и замглавы администрации Арзамаса Александр Камаев.







"Татьяна Юрьевна отметила, что пока не намерена выдвигать свою кандидатуру, так как решение о ее выдвижении не было принято партией", - добавил он.



Руководитель Арзамасского политсовета "Единой России" Константин Аргентов, в свою очередь, сообщил НИА "Нижний Новгород", что вопрос о кандидатурах на пост главы МСУ на заседании политсовета 7 февраля не рассматривался.



"Это не входит в наши полномочия. Решение о выдвижении может принять фракция "ЕР" в Гордуме или региональное отделение партии", - рассказал Аргентов.



Экс-руководитель РИК НРО "ЕР" Александр Щелоков, отвечая на вопросы информагентства, отметил, что областное отделение пока воздержится от выдвижения кандидатов в связи с судебным процессом, на котором



Заседание конкурсной комиссии по избранию главы МСУ назначено на 10 февраля.







Татьяна Парусова не подала документы на конкурс по избранию главы МСУ Арзамаса Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил начальник финансово-правового управления аппарата Думы Арзамаса Евгений Гусев 8 февраля.По данным на 17:00 8 февраля (момент окончания подачи заявок на главу МСУ) документы подали только два человека: экс-мэр Арзамаса Михаил Бузин и замглавы администрации Арзамаса Александр Камаев. Ранее 14 из 25 депутатов Думы Арзамаса предложили "Единой России" выдвинуть Татьяну Парусову на пост главы Арзамаса. Начальник правового управления Евгений Гусев отметил, что от нее заявки не поступило."Татьяна Юрьевна отметила, что пока не намерена выдвигать свою кандидатуру, так как решение о ее выдвижении не было принято партией", - добавил он.Руководитель Арзамасского политсовета "Единой России" Константин Аргентов, в свою очередь, сообщил НИА "Нижний Новгород", что вопрос о кандидатурах на пост главы МСУ на заседании политсовета 7 февраля не рассматривался."Это не входит в наши полномочия. Решение о выдвижении может принять фракция "ЕР" в Гордуме или региональное отделение партии", - рассказал Аргентов.Экс-руководитель РИК НРО "ЕР" Александр Щелоков, отвечая на вопросы информагентства, отметил, что областное отделение пока воздержится от выдвижения кандидатов в связи с судебным процессом, на котором оспаривается переход Арзамаса на одноглавую систему.Заседание конкурсной комиссии по избранию главы МСУ назначено на 10 февраля. Напомним , 19 января 2017 года Гордума одобрила вопрос о прекращении полномочий Татьяны Парусовой. В связи с ее досрочной отставкой по собственному желанию в городе должен состояться переход на одноглавую систему управления. В октябре 2016 года Дума Арзамаса рекомендовала главе администрации Игорю Киселеву уйти в отставку, однако он тогда сообщил, что уходить не собирается. Напомним также, что Парусова была избрана мэром Арзамаса в сентябре 2015 года, Киселев - в ноябре того же года.

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