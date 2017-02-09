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Происшествия

Сотрудники комитета по охране объектов животного мира задержали нижегородца с незаконно добытым зайцем-русаком

09 февраля 2017 09:28  [370] Происшествия
Заяц русак (Фото: клуб охотников и рыболовов Трофей)

Заяц русак

Фото: клуб охотников и рыболовов "Трофей"

Сотрудники Павловского межрайонного отдела комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области задержали мужчину с незаконно добытым зайцем-русаком на территории общедоступных охотничьих угодий Ардатовского района. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 9 февраля 2017 года.

Согласно информации, в отношении охотника составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты). Незаконно добытая продукция охоты изъята, готовится иск о возмещении вреда, причиненного охотничьим ресурсам.

Кроме того, как пояснил руководитель комитета Николай Бондаренко, в отношении мужчины по факту транспортировки охотничьего огнестрельного оружия в собранном, расчехленном, заряженном виде направлено сообщение в территориальный отдел ЦЛРР управления Росгвардии по области для привлечения к ответственности в соответствии с законом об оружии.

По данным комитета, с начала 2017 года государственные инспекторы комитета выявили 173 нарушения правил охоты, что более чем на треть меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Кроме того, зафиксированы четыре факта незаконной охоты, три случая ДТП с участием диких животных, а также изъято семь единиц оружия.

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