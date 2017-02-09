Нижегородец подозревается в убийстве друга детства из-за воспоминаний о службе в армии Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Чкаловского г.о. Нижегородской области подозревается в убийстве друга детства из-за воспоминаний о службе в армии. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 9 февраля 2017 года.Согласно информации, возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).По версии следствия, вечером 7 февраля в доме дер. Бральгино Чкаловского г.о. в ходе ссоры подозреваемый ударил ножом в грудь своего 40-летнего друга, от которого тот скончался на месте.Подозреваемый задержан, он дал признательные показания. Оба мужчины – жители Республики Мордовия, друзья детства. Проживали у своего земляка, которому помогали в домашних и строительных работах. Спиртным не злоупотребляли.По словам подозреваемого, причиной ссоры с другом стали воспоминания об их службе в армии: каждый из них отстаивал приоритетность именно того рода войск, в которых проходил службу.В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.