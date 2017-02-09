Ростелеком
Последние новости рубрики Происшествия
10 февраля 2017 19:19  [446] Суд постановил арестовать на два месяца нижегородца за публичное оскорбление судьи в интернете
10 февраля 2017 15:45  [139] Нижегородец подозревается в незаконном проникновении в квартиру через балкон живущих этажом ниже соседей
10 февраля 2017 14:07  [218] Мужчина из Ленинского района Нижнего Новгорода подозревается в экстремизме
10 февраля 2017 11:55  [246] Нижегородка подозревается в покушении на убийство женщины из ревности
10 февраля 2017 11:26  [182] Суд в Нижегородской области рассмотрит дело о взыскании ущерба по факту нападения собаки на женщину
10 февраля 2017 09:20  [622] Два человека погибли в ДТП в Володарском районе Нижегородской области 9 февраля
09 февраля 2017 16:08  [443] Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство жены, избиении дочери и убийстве собаки
09 февраля 2017 15:49  [523] Суд в Нижнем Новгороде рассмотрит дело об уклонении от уплаты кредита в размере более 17 млн рублей
09 февраля 2017 15:42  [546] Сотрудники комитета по охране объектов животного мира задержали нижегородца с незаконно добытой лисой
09 февраля 2017 12:33  [719] Родители сделавшего ложное сообщение о теракте нижегородского школьника заплатят штраф в 22 тысячи рублей
Происшествия

Доследственная проверка проводится по факту гибели на пожаре пенсионера и его сына в Дзержинске Нижегородской области

09 февраля 2017 10:04  [297] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Доследственная проверка проводится по факту гибели на пожаре пенсионера и его сына в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 9 февраля 2017 года.

Согласно информации, ночью 8 февраля в трехкомнатной квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома по ул. Ситнова произошел пожар. После ликвидации возгорания были обнаружены тела двух погибших.

Тела 83-летнего пенсионера и его 52-летнего сына находились в одной из комнат. При осмотре их тел следователи обнаружили телесные повреждения термического характера, видимых признаков насильственной смерти не установлено. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

По предварительной информации, очаг возгорания находился в комнате, где были обнаружены и тела. Как основную версию произошедшего следователи рассматривают неосторожное обращение с огнем при курении.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Теги:
Пожар
Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph