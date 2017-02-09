Доследственная проверка проводится по факту гибели на пожаре пенсионера и его сына в Дзержинске Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Доследственная проверка проводится по факту гибели на пожаре пенсионера и его сына в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 9 февраля 2017 года.Согласно информации, ночью 8 февраля в трехкомнатной квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома по ул. Ситнова произошел пожар. После ликвидации возгорания были обнаружены тела двух погибших.Тела 83-летнего пенсионера и его 52-летнего сына находились в одной из комнат. При осмотре их тел следователи обнаружили телесные повреждения термического характера, видимых признаков насильственной смерти не установлено. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.По предварительной информации, очаг возгорания находился в комнате, где были обнаружены и тела. Как основную версию произошедшего следователи рассматривают неосторожное обращение с огнем при курении.