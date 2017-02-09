НИА "Нижний Новгород" вошло в тройку лидеров рейтинга медиаресурсов Нижегородской области по итогам 2016 года

Медиалогия
В медиарейтинг вошли СМИ Нижегородской области, специализированные СМИ при подсчете не учитывались. Основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 37700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
Согласно опубликованным данным, агентство NewsNN, поднявшись на две позиции, заняло первое место с индексом цитируемости 292,55. На втором месте оказалось НИА "Нижний Новгород" (199,65, минус одна позиция), на третьем - РИА "Время Н" (100,55, минус одна позиция).
По сравнению с итогами за 2015 год в рейтинге появились новые СМИ: Opennov.ru (12-е место, 19,90), Koza.press (16-е место, 14,67) и ТК "Дзержинск" (19-е место, 8,14). Выбыли: Nn.rbc.ru, Ifregion.ru и ИА "ФедералПресс Приволжье".
Напомним, что НИА "Нижний Новгород" возглавляло рейтинг медиаресурсов Нижегородской области за 2013-2015 годы, за исключением II квартала 2013 года (тогда первое место заняла ТК "Волга") и III квартала 2014 года (Gorky.tv).
|
ТОП-20 самых цитируемых СМИ Нижегородской области
|
№
|
Перемещение
|
СМИ
|
Категория
|
ИЦ
|
1
|
+2
|
NewsNN
|
Информагентство
|
292,55
|
2
|
-1
|
НИА Нижний Новгород
|
Информагентство
|
199,65
|
3
|
-1
|
РИА Время Н
|
Информагентство
|
100,55
|
4
|
+1
|
Волга ТВ
|
ТВ
|
97,79
|
5
|
+1
|
Nn.ru
|
Интернет
|
71,19
|
6
|
-2
|
НТА Приволжье
|
Информагентство
|
59,37
|
7
|
+4
|
Progorodnn.ru
|
Интернет
|
38,44
|
8
|
-1
|
Newsroom24
|
Информагентство
|
35,41
|
9
|
+4
|
ГТРК Нижний Новгород
|
ТВ
|
22,54
|
10
|
+4
|
ИА В городе N
|
Информагентство
|
21,29
|
11
|
+7
|
Комсомольская правда - Нижний Новгород
|
Газета
|
19,91
|
12
|
new
|
Opennov.ru
|
Интернет
|
19,90
|
13
|
+4
|
ННТВ Нижний Новгород
|
ТВ
|
16,27
|
14
|
-4
|
Innov.ru
|
Интернет
|
15,73
|
15
|
-6
|
Pravdapfo.ru
|
Интернет
|
14,83
|
16
|
new
|
Koza.press
|
Интернет
|
14,67
|
17
|
-1
|
Коммерсантъ - Нижний Новгород
|
Газета
|
13,80
|
18
|
-10
|
Нижегородский рабочий
|
Газета
|
11,16
|
19
|
new
|
ТК Дзержинск
|
ТВ
|
8,14
|
20
|
0
|
Аргументы и факты - Нижний Новгород
|
Газета
|
7,59
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+