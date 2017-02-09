НИА "Нижний Новгород" вошло в тройку лидеров рейтинга медиаресурсов Нижегородской области по итогам 2016 года Общество

Медиалогия

(НИА "Нижний Новгород" - Марина Лайд)

НИА "Нижний Новгород" вошло в тройку лидеров рейтинга медиаресурсов Нижегородской области по итогам 2016 года. Об этом сообщается на сайте "Медиалогии".

В медиарейтинг вошли СМИ Нижегородской области, специализированные СМИ при подсчете не учитывались. Основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 37700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Согласно опубликованным данным, агентство NewsNN, поднявшись на две позиции, заняло первое место с индексом цитируемости 292,55. На втором месте оказалось НИА "Нижний Новгород" (199,65, минус одна позиция), на третьем - РИА "Время Н" (100,55, минус одна позиция).

По сравнению с итогами за 2015 год в рейтинге появились новые СМИ: Opennov.ru (12-е место, 19,90), Koza.press (16-е место, 14,67) и ТК "Дзержинск" (19-е место, 8,14). Выбыли: Nn.rbc.ru, Ifregion.ru и ИА "ФедералПресс Приволжье".

Напомним, что НИА "Нижний Новгород" возглавляло рейтинг медиаресурсов Нижегородской области за 2013-2015 годы, за исключением II квартала 2013 года (тогда первое место заняла ТК "Волга") и III квартала 2014 года (Gorky.tv).