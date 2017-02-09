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Общество

НИА "Нижний Новгород" вошло в тройку лидеров рейтинга медиаресурсов Нижегородской области по итогам 2016 года

09 февраля 2017 10:17  [404] Общество
Медиалогия

Медиалогия

(НИА "Нижний Новгород" - Марина Лайд) НИА "Нижний Новгород" вошло в тройку лидеров рейтинга медиаресурсов Нижегородской области по итогам 2016 года. Об этом сообщается на сайте "Медиалогии".

В медиарейтинг вошли СМИ Нижегородской области, специализированные СМИ при подсчете не учитывались. Основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 37700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Согласно опубликованным данным, агентство NewsNN, поднявшись на две позиции, заняло первое место с индексом цитируемости 292,55. На втором месте оказалось НИА "Нижний Новгород" (199,65, минус одна позиция), на третьем - РИА "Время Н" (100,55, минус одна позиция).

По сравнению с итогами за 2015 год в рейтинге появились новые СМИ: Opennov.ru (12-е место, 19,90), Koza.press (16-е место, 14,67) и ТК "Дзержинск" (19-е место, 8,14). Выбыли: Nn.rbc.ru, Ifregion.ru и ИА "ФедералПресс Приволжье".

Напомним, что НИА "Нижний Новгород" возглавляло рейтинг медиаресурсов Нижегородской области за 2013-2015 годы, за исключением II квартала 2013 года (тогда первое место заняла ТК "Волга") и III квартала 2014 года (Gorky.tv).

ТОП-20 самых цитируемых СМИ Нижегородской области

Перемещение

СМИ

Категория

ИЦ

1

+2

NewsNN

Информагентство

292,55

2

-1

НИА Нижний Новгород

Информагентство

199,65

3

-1

РИА Время Н

Информагентство

100,55

4

+1

Волга ТВ

ТВ

97,79

5

+1

Nn.ru

Интернет

71,19

6

-2

НТА Приволжье

Информагентство

59,37

7

+4

Progorodnn.ru

Интернет

38,44

8

-1

Newsroom24

Информагентство

35,41

9

+4

ГТРК Нижний Новгород

ТВ

22,54

10

+4

ИА В городе N

Информагентство

21,29

11

+7

Комсомольская правда - Нижний Новгород

Газета

19,91

12

new

Opennov.ru

Интернет

19,90

13

+4

ННТВ Нижний Новгород

ТВ

16,27

14

-4

Innov.ru

Интернет

15,73

15

-6

Pravdapfo.ru

Интернет

14,83

16

new

Koza.press

Интернет

14,67

17

-1

Коммерсантъ - Нижний Новгород

Газета

13,80

18

-10

Нижегородский рабочий

Газета

11,16

19

new

ТК Дзержинск

ТВ

8,14

20

0

Аргументы и факты - Нижний Новгород

Газета

7,59

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