Правительство не будет формировать комиссию по выбору главы Арзамаса Нижегородской области до окончания процесса в облсуде

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина)
Правительство Нижегородской области
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Облправительство не будет формировать "свою" половину комиссии по выбору главы Арзамаса Нижегородской области до окончания процесса в облсуде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в государственно-правовом департаменте региона 9 февраля 2017 года.
В департаменте подчеркнули, что "не принимают участие в действиях, которые оспариваются
в судебных инстанциях".
"На сегодняшний день областной суд определением от 18 января 2017 года применил ограничительные меры по новому уставу Арзамаса в части перехода на одноглавую систему. Кроме того, на 17 февраля назначено очередное заседание суда по заявлению главы администрации (Игоря Киселева. – прим. НИА "Нижний Новгород") об обжаловании решения Арзамасской Гордумы. В этих условиях выдвигать кандидатуры в конкурсную комиссию от регионального правительства не считаем возможным", - пояснили в государственно-правовом департаменте области.
В департаменте также добавили, что конкурсная комиссия может быть сформирована только после завершения судебного разбирательства по заявлению главы администрации города.
Напомним
, что по данным на 8 февраля завершилась подача заявок на главу МСУ Арзамаса. Документы подали только два человека: экс-мэр Арзамаса Михаил Бузин и замглавы администрации Арзамаса Александр Камаев. Экс-мэр города Татьяна Парусова заявку не подала "в связи с отсутствием решения "Единой России" о ее выдвижении".
Напомним также
, 19 января 2017 года Гордума одобрила вопрос о прекращении полномочий Татьяны Парусовой. В связи с ее досрочной отставкой по собственному желанию в городе должен состоятся переход на одноглавую систему управления. В октябре 2016 года
Дума Арзамаса рекомендовала главе администрации Игорю Киселеву уйти в отставку, однако он тогда сообщил, что уходить не собирается.
Парусова
была избрана мэром Арзамаса в сентябре 2015 года, Киселев
– в ноябре того же года.
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