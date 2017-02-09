Правительство не будет формировать комиссию по выбору главы Арзамаса Нижегородской области до окончания процесса в облсуде Политика

Правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Облправительство не будет формировать "свою" половину комиссии по выбору главы Арзамаса Нижегородской области до окончания процесса в облсуде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в государственно-правовом департаменте региона 9 февраля 2017 года.



В департаменте подчеркнули, что "не принимают участие в действиях, которые



"На сегодняшний день областной суд определением от 18 января 2017 года применил ограничительные меры по новому уставу Арзамаса в части перехода на одноглавую систему. Кроме того, на 17 февраля назначено очередное заседание суда по заявлению главы администрации (Игоря Киселева. – прим. НИА "Нижний Новгород") об обжаловании решения Арзамасской Гордумы. В этих условиях выдвигать кандидатуры в конкурсную комиссию от регионального правительства не считаем возможным", - пояснили в государственно-правовом департаменте области.



В департаменте также добавили, что конкурсная комиссия может быть сформирована только после завершения судебного разбирательства по заявлению главы администрации города.











Облправительство не будет формировать "свою" половину комиссии по выбору главы Арзамаса Нижегородской области до окончания процесса в облсуде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в государственно-правовом департаменте региона 9 февраля 2017 года.В департаменте подчеркнули, что "не принимают участие в действиях, которые оспариваются в судебных инстанциях"."На сегодняшний день областной суд определением от 18 января 2017 года применил ограничительные меры по новому уставу Арзамаса в части перехода на одноглавую систему. Кроме того, на 17 февраля назначено очередное заседание суда по заявлению главы администрации (Игоря Киселева. – прим. НИА "Нижний Новгород") об обжаловании решения Арзамасской Гордумы. В этих условиях выдвигать кандидатуры в конкурсную комиссию от регионального правительства не считаем возможным", - пояснили в государственно-правовом департаменте области.В департаменте также добавили, что конкурсная комиссия может быть сформирована только после завершения судебного разбирательства по заявлению главы администрации города. Напомним , что по данным на 8 февраля завершилась подача заявок на главу МСУ Арзамаса. Документы подали только два человека: экс-мэр Арзамаса Михаил Бузин и замглавы администрации Арзамаса Александр Камаев. Экс-мэр города Татьяна Парусова заявку не подала "в связи с отсутствием решения "Единой России" о ее выдвижении". Напомним также , 19 января 2017 года Гордума одобрила вопрос о прекращении полномочий Татьяны Парусовой. В связи с ее досрочной отставкой по собственному желанию в городе должен состоятся переход на одноглавую систему управления. В октябре 2016 года Дума Арзамаса рекомендовала главе администрации Игорю Киселеву уйти в отставку, однако он тогда сообщил, что уходить не собирается. Парусова была избрана мэром Арзамаса в сентябре 2015 года, Киселев – в ноябре того же года.

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