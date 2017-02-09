Суд приговорил нижегородца к семи годам колонии за причинение смерти по неосторожности при попытке объехать дорожную "пробку" Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд приговорил нижегородца к семи годам колонии за причинение смерти по неосторожности при попытке объехать дорожную "пробку". Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 9 февраля 2017 года.Дело слушалось в Канавинском районном суде Нижнего Новгорода.Было установлено, что около 16:00 10 мая 2013 года обвиняемый, направляясь в сторону г. Бор, решил объехать "пробку" и свернул на дорогу внутридворового проезда. По правилам дорожного движения в жилой зоне и на дворовых территориях сквозное движение транспорта запрещено, однако водитель продолжил движение, но вынужден был остановиться - местные жители перегородили ему путь автомобильными покрышками. Обвиняемый попытался расчистить дорогу. В это время к нему подошел пожилой мужчина и потребовал уехать, между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый толкнул мужчину, от чего тот упал. К конфликтующим подошли еще трое мужчин и потребовали от водителя оставить пенсионера в покое. Тогда водитель ударил кулаком одного из подошедших в голову, тот упал на бетонный бордюр и получил травму затылочной части головы. Потерпевший был доставлен в лечебное учреждение, где 19 мая того же года скончался.Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и назначил наказание – семь лет колонии строгого режима. Он был взят под стражу в зале суда. Также суд вынес решение удовлетворить исковые требования потерпевшего частично - в размере 1 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.