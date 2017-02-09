Ростелеком
Последние новости рубрики Происшествия
10 февраля 2017 15:45  [84] Нижегородец подозревается в незаконном проникновении в квартиру через балкон живущих этажом ниже соседей
10 февраля 2017 14:07  [141] Мужчина из Ленинского района Нижнего Новгорода подозревается в экстремизме
10 февраля 2017 11:55  [211] Нижегородка подозревается в покушении на убийство женщины из ревности
10 февраля 2017 11:26  [155] Суд в Нижегородской области рассмотрит дело о взыскании ущерба по факту нападения собаки на женщину
10 февраля 2017 09:20  [535] Два человека погибли в ДТП в Володарском районе Нижегородской области 9 февраля
09 февраля 2017 16:08  [413] Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство жены, избиении дочери и убийстве собаки
09 февраля 2017 15:49  [497] Суд в Нижнем Новгороде рассмотрит дело об уклонении от уплаты кредита в размере более 17 млн рублей
09 февраля 2017 15:42  [512] Сотрудники комитета по охране объектов животного мира задержали нижегородца с незаконно добытой лисой
09 февраля 2017 12:33  [700] Родители сделавшего ложное сообщение о теракте нижегородского школьника заплатят штраф в 22 тысячи рублей
09 февраля 2017 11:20  [210] Мужчина погиб в результате неосторожного курения в Выксе Нижегородской области
Происшествия

Суд приговорил нижегородца к семи годам колонии за причинение смерти по неосторожности при попытке объехать дорожную "пробку"

09 февраля 2017 11:12  [333] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд приговорил нижегородца к семи годам колонии за причинение смерти по неосторожности при попытке объехать дорожную "пробку". Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 9 февраля 2017 года.

Дело слушалось в Канавинском районном суде Нижнего Новгорода.

Было установлено, что около 16:00 10 мая 2013 года обвиняемый, направляясь в сторону г. Бор, решил объехать "пробку" и свернул на дорогу внутридворового проезда. По правилам дорожного движения в жилой зоне и на дворовых территориях сквозное движение транспорта запрещено, однако водитель продолжил движение, но вынужден был остановиться - местные жители перегородили ему путь автомобильными покрышками. Обвиняемый попытался расчистить дорогу. В это время к нему подошел пожилой мужчина и потребовал уехать, между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый толкнул мужчину, от чего тот упал. К конфликтующим подошли еще трое мужчин и потребовали от водителя оставить пенсионера в покое. Тогда водитель ударил кулаком одного из подошедших в голову, тот упал на бетонный бордюр и получил травму затылочной части головы. Потерпевший был доставлен в лечебное учреждение, где 19 мая того же года скончался.

Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и назначил наказание – семь лет колонии строгого режима. Он был взят под стражу в зале суда. Также суд вынес решение удовлетворить исковые требования потерпевшего частично - в размере 1 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Лыжня России 2017
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph