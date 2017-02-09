Ростелеком
Последние новости рубрики Происшествия
10 февраля 2017 19:19  [461] Суд постановил арестовать на два месяца нижегородца за публичное оскорбление судьи в интернете
10 февраля 2017 15:45  [140] Нижегородец подозревается в незаконном проникновении в квартиру через балкон живущих этажом ниже соседей
10 февраля 2017 14:07  [220] Мужчина из Ленинского района Нижнего Новгорода подозревается в экстремизме
10 февраля 2017 11:55  [249] Нижегородка подозревается в покушении на убийство женщины из ревности
10 февраля 2017 11:26  [186] Суд в Нижегородской области рассмотрит дело о взыскании ущерба по факту нападения собаки на женщину
10 февраля 2017 09:20  [626] Два человека погибли в ДТП в Володарском районе Нижегородской области 9 февраля
09 февраля 2017 16:08  [446] Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство жены, избиении дочери и убийстве собаки
09 февраля 2017 15:49  [524] Суд в Нижнем Новгороде рассмотрит дело об уклонении от уплаты кредита в размере более 17 млн рублей
09 февраля 2017 15:42  [549] Сотрудники комитета по охране объектов животного мира задержали нижегородца с незаконно добытой лисой
09 февраля 2017 12:33  [723] Родители сделавшего ложное сообщение о теракте нижегородского школьника заплатят штраф в 22 тысячи рублей
Происшествия

Мужчина погиб в результате неосторожного курения в Выксе Нижегородской области

09 февраля 2017 11:20  [220] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина погиб в результате неосторожного курения в Выксе Нижегородской области 8 февраля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по регирону.

Пожар произошел в жилом доме на ул. Зои Космодемьянской в г.о.г. Выкса. Сообщение о нем поступило в 18:35. На месте возгорания было обнаружено тело мужчины 1956 года рождения. В результате обгорело домашнее имущество на площади 1 кв.м.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph