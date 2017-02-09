Мужчина погиб в результате неосторожного курения в Выксе Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина погиб в результате неосторожного курения в Выксе Нижегородской области 8 февраля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по регирону.Пожар произошел в жилом доме на ул. Зои Космодемьянской в г.о.г. Выкса. Сообщение о нем поступило в 18:35. На месте возгорания было обнаружено тело мужчины 1956 года рождения. В результате обгорело домашнее имущество на площади 1 кв.м.