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Бизнес

Трансляция пресс-конференции председателя Волго-Вятского Сбербанка Петра Колтыпина пройдет на канале YouTube 9 февраля

09 февраля 2017 11:28  [278] Бизнес
Петр Колтыпин (Фото: НИА Нижний Новгород)

Петр Колтыпин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Трансляция пресс-конференции председателя Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петра Колтыпина пройдет на канале YouTube 9 февраля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Основными темами пресс-конференции станут: "Мы - лучшие!" Итоги деятельности Волго-Вятского Сбербанка за 2016 год; "Куда идем?". Стратегия развития банка: новые вызовы и задачи; "Чего ждать?" Основные тренды и прогнозы на 2017 год.

Трансляцию пресс-конференции на канале YouTube можно посмотреть по ссылке https://www.youtube.com/channel/UCSltQL3Lz2Bb54SsX1hFHng/live.

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Теги:
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