Трансляция пресс-конференции председателя Волго-Вятского Сбербанка Петра Колтыпина пройдет на канале YouTube 9 февраля Бизнес

Петр Колтыпин Фото: НИА "Нижний Новгород"



Основными темами пресс-конференции станут: "Мы - лучшие!" Итоги деятельности Волго-Вятского Сбербанка за 2016 год; "Куда идем?". Стратегия развития банка: новые вызовы и задачи; "Чего ждать?" Основные тренды и прогнозы на 2017 год.



Трансляцию пресс-конференции на канале YouTube можно посмотреть по ссылке Трансляция пресс-конференции председателя Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петра Колтыпина пройдет на канале YouTube 9 февраля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.Основными темами пресс-конференции станут: "Мы - лучшие!" Итоги деятельности Волго-Вятского Сбербанка за 2016 год; "Куда идем?". Стратегия развития банка: новые вызовы и задачи; "Чего ждать?" Основные тренды и прогнозы на 2017 год.Трансляцию пресс-конференции на канале YouTube можно посмотреть по ссылке https://www.youtube.com/channel/UCSltQL3Lz2Bb54SsX1hFHng/live

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