"Будем консультироваться на предмет возможной поддержки кандидатов на пост главы МСУ Арзамаса", - Татьяна Парусова

Ростелеком
Популярные комментарии за год
05 октября 2016 15:13  [3913] "Не исключаю, что Кириенко на новом посту вмешается в конфликт групп депутатов нижегородского Заксобрания", - Сергей Кочеров
02 ноября 2016 19:17  [3475] "Такое количество звезд, которые приедут на выставку в Нижний Новгород, в другом городе собрать было бы тяжело", - Сергей Казук
10 июня 2016 18:26  [3231] "Считаю целесообразной проверку законности безвозмездной передачи епархии усадьбы Приклонских-Рукавишниковых", - Жанна Потравко
06 июля 2016 15:31  [2806] "Справедливая Россия" рассчитывает получить не менее пяти мандатов по партсписку на выборах в ЗС НО", - Александр Бочкарев
28 ноября 2016 17:53  [2579] "Рано или поздно назначение Казачковой выльется в конфликт", - Константин Барановский
29 марта 2016 19:11  [2040] "Нижегородская область - один из ведущих субъектов РФ", - Владимир Путин
12 сентября 2016 15:52  [2037] "Завод Красный Якорь" будет иметь непосредственное отношение к решению задачи освоения Арктики", - Дмитрий Барыкин
31 марта 2016 13:14  [1971] "Запретов проведения культурных мероприятий и праздничных демонстраций на ул. Большой Покровской не будет", - Евгений Лебедев
16 января 2017 16:41  [1925] "Изменения по форме родительской платы за детсад коснутся примерно 20% детей в Нижнем Новгороде", - Ирина Тарасова
21 декабря 2016 16:26  [1920] "Я в разводе с марта 2015 года, квартиры в США принадлежат бывшей жене", - Иван Карнилин
Последние новости рубрики Политика
10 февраля 2017 18:34  [294] Депутат Госдумы взял под контроль расследование поджога автомобиля единоросса в Арзамасе Нижегородской области
10 февраля 2017 14:37  [225] Суд перенес на 1,5 месяца рассмотрение дела по рухнувшему дому на ул. Самочкина в Нижнем Новгороде из-за отпуска адвокатов
10 февраля 2017 11:47  [475] Администрация Нижнего Новгорода согласовала проведение марша памяти Бориса Немцова по ул. Большая Покровская
09 февраля 2017 16:56  [294] "Отказ в приеме иска к НРО "Справедливой России" говорит об отсутствии у истцов веских аргументов", - Александр Бочкарев
09 февраля 2017 15:38  [309] Дума Арзамаса Нижегородской области рассмотрит возможность переноса конкурса по избранию главы МСУ
09 февраля 2017 14:10  [381] Региональный избирком согласовал передачу мандата депутата ЗС НО от ЛДПР Андрею Тайгу
09 февраля 2017 11:48  [408] "Будем консультироваться на предмет возможной поддержки кандидатов на пост главы МСУ Арзамаса", - Татьяна Парусова
09 февраля 2017 10:36  [640] Правительство не будет формировать комиссию по выбору главы Арзамаса Нижегородской области до окончания процесса в облсуде
09 февраля 2017 08:25  [618] Заседание нижегородского эксперт-клуба на тему "Неуправляемый Нижний Новгород"
08 февраля 2017 18:03  [1308] Татьяна Парусова не подала документы на конкурс по избранию главы МСУ Арзамаса Нижегородской области
Политика

"Будем консультироваться на предмет возможной поддержки кандидатов на пост главы МСУ Арзамаса", - Татьяна Парусова

09 февраля 2017 11:48  [408] Политика
Татьяна Парусова (Фото: арзамас.рф)

Татьяна Парусова

Фото: арзамас.рф

"Мы с коллегами-партийцами будем консультироваться на предмет возможной поддержки кого-то из заявленных кандидатов на конкурс по избранию главы МСУ Арзамаса Нижегородской области", - сказала экс-мэр Арзамаса Татьяна Парусова, комментируя ситуацию с выдвижением, 8 февраля 2017 года.

"Для меня сложившаяся ситуация, безусловно, некомфортна. Когда в партии обсуждались итоги федеральных и региональных выборов 2016 года, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Анатольевич (Медведев – прим. НИА "Нижний Новгород") совершенно верно подметил, что тот результат, который партия получила, это не просто наша победа, но прежде всего это огромная ответственность перед людьми, которые в нас поверили, нас поддержали. Результат, который партия получила по итогам выборов в Арзамасе, был действительно прорывом для нашего города с его сложной политической историей. А на огромном количестве личных встреч, через которые мы прошли, постоянно звучал вопрос о возможности перехода к единоначалию как более стабильному, прозрачному управлению с понятной системой персональной ответственности за результат. И решение о досрочном сложении полномочий принималось мною, конечно, с надеждой на то, что переходный период пройдет в максимально сжатые сроки и безболезненно для города и жителей", - пояснила собеседница.

Она также добавила, что у них было 20 дней для подачи документов. "К сожалению, в этот период фракционно решение о выдвижении кандидата на конкурс принято не было. С повестки местного политсовета вопрос о выдвижении кандидата также во вторник был снят. Не могу комментировать причины данного решения: уверена, что раз оно было принято, для этого имелись основания. Пока мы с коллегами-партийцами будем проводить консультации, поддержим мы или нет кого-то из заявившихся кандидатов", - резюмировала Парусова.

Напомним, Татьяна Парусова не подала документы на конкурс по избранию главы МСУ Арзамаса Нижегородской области. По данным на 17:00 8 февраля 2017 года (момент окончания подачи заявок на главу МСУ) документы подали только два человека: экс-мэр Арзамаса Михаил Бузин и замглавы администрации Арзамаса Александр Камаев.

Ранее 14 из 25 депутатов Думы Арзамаса предложили "Единой России" выдвинуть Татьяну Парусову на пост главы Арзамаса. Начальник правового управления Евгений Гусев отметил, что от нее заявки не поступило.

19 января 2017 года Гордума одобрила вопрос о прекращении полномочий Татьяны Парусовой. В связи с ее досрочной отставкой по собственному желанию в городе должен состояться переход на одноглавую систему управления. В октябре 2016 года Дума Арзамаса рекомендовала главе администрации Игорю Киселеву уйти в отставку, однако он тогда сообщил, что уходить не собирается.

Напомним также, что Парусова была избрана мэром Арзамаса в сентябре 2015 года, Киселев - в ноябре того же года.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph