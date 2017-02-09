"Будем консультироваться на предмет возможной поддержки кандидатов на пост главы МСУ Арзамаса", - Татьяна Парусова Политика

Татьяна Парусова Фото: арзамас.рф



"Для меня сложившаяся ситуация, безусловно, некомфортна. Когда в партии обсуждались итоги федеральных и региональных выборов 2016 года, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Анатольевич (Медведев – прим. НИА "Нижний Новгород") совершенно верно подметил, что тот результат, который партия получила, это не просто наша победа, но прежде всего это огромная ответственность перед людьми, которые в нас поверили, нас поддержали. Результат, который партия получила по итогам выборов в Арзамасе, был действительно прорывом для нашего города с его сложной политической историей. А на огромном количестве личных встреч, через которые мы прошли, постоянно звучал вопрос о возможности перехода к единоначалию как более стабильному, прозрачному управлению с понятной системой персональной ответственности за результат. И решение о досрочном сложении полномочий принималось мною, конечно, с надеждой на то, что переходный период пройдет в максимально сжатые сроки и безболезненно для города и жителей", - пояснила собеседница.



Она также добавила, что у них было 20 дней для подачи документов. "К сожалению, в этот период фракционно решение о выдвижении кандидата на конкурс принято не было. С повестки местного политсовета вопрос о выдвижении кандидата также во вторник был снят. Не могу комментировать причины данного решения: уверена, что раз оно было принято, для этого имелись основания. Пока мы с коллегами-партийцами будем проводить консультации, поддержим мы или нет кого-то из заявившихся кандидатов", - резюмировала Парусова.











19 января 2017 года Гордума



"Мы с коллегами-партийцами будем консультироваться на предмет возможной поддержки кого-то из заявленных кандидатов на конкурс по избранию главы МСУ Арзамаса Нижегородской области", - сказала экс-мэр Арзамаса Татьяна Парусова, комментируя ситуацию с выдвижением, 8 февраля 2017 года."Для меня сложившаяся ситуация, безусловно, некомфортна. Когда в партии обсуждались итоги федеральных и региональных выборов 2016 года, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Анатольевич (Медведев – прим. НИА "Нижний Новгород") совершенно верно подметил, что тот результат, который партия получила, это не просто наша победа, но прежде всего это огромная ответственность перед людьми, которые в нас поверили, нас поддержали. Результат, который партия получила по итогам выборов в Арзамасе, был действительно прорывом для нашего города с его сложной политической историей. А на огромном количестве личных встреч, через которые мы прошли, постоянно звучал вопрос о возможности перехода к единоначалию как более стабильному, прозрачному управлению с понятной системой персональной ответственности за результат. И решение о досрочном сложении полномочий принималось мною, конечно, с надеждой на то, что переходный период пройдет в максимально сжатые сроки и безболезненно для города и жителей", - пояснила собеседница.Она также добавила, что у них было 20 дней для подачи документов. "К сожалению, в этот период фракционно решение о выдвижении кандидата на конкурс принято не было. С повестки местного политсовета вопрос о выдвижении кандидата также во вторник был снят. Не могу комментировать причины данного решения: уверена, что раз оно было принято, для этого имелись основания. Пока мы с коллегами-партийцами будем проводить консультации, поддержим мы или нет кого-то из заявившихся кандидатов", - резюмировала Парусова. Напомним , Татьяна Парусова не подала документы на конкурс по избранию главы МСУ Арзамаса Нижегородской области. По данным на 17:00 8 февраля 2017 года (момент окончания подачи заявок на главу МСУ) документы подали только два человека: экс-мэр Арзамаса Михаил Бузин и замглавы администрации Арзамаса Александр Камаев. Ранее 14 из 25 депутатов Думы Арзамаса предложили "Единой России" выдвинуть Татьяну Парусову на пост главы Арзамаса. Начальник правового управления Евгений Гусев отметил, что от нее заявки не поступило.19 января 2017 года Гордума одобрила вопрос о прекращении полномочий Татьяны Парусовой. В связи с ее досрочной отставкой по собственному желанию в городе должен состояться переход на одноглавую систему управления. В октябре 2016 года Дума Арзамаса рекомендовала главе администрации Игорю Киселеву уйти в отставку, однако он тогда сообщил, что уходить не собирается. Напомним также , что Парусова была избрана мэром Арзамаса в сентябре 2015 года, Киселев - в ноябре того же года.

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