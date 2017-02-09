"Газпром межрегионгаз НН" ограничил поставку газа на Лысковский электротехнический завод в связи с долгами

Лысковский электротехнический завод
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АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" ввело ограничение поставки газа в отношении ОАО "Лысковский электротехнический завод" в связи с долгами с 1 февраля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" 9 февраля.
Согласно информации, в настоящее время долг завода превышает 21,5 млн рублей. "Поставщик на протяжении длительного времени шел навстречу, принимая гарантии оплаты от руководства и владельцев завода (ОАО "АВТОКОМ"), которые ни разу не были исполнены", - говорится в сообщении.
В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в случае выборки покупателем установленного месячного объема газа поставщик вправе в принудительном порядке полностью ограничить поставку газа. Это приведет к прекращению теплоснабжения части жителей Лыскова (при условии отсутствия у завода резервного топлива), поскольку котельная предприятия снабжает их теплоэнергией.
"Таким образом, умышленное нарушение руководством завода действующего законодательства и неисполнением законных требований АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" создают угрозу теплоснабжению населения", - резюмируется в сообщении.
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