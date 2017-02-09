Волго-Вятский банк занял первое место среди 14 территориальных банков Сбербанка России по итогам работы в 2016 году Бизнес

Волго-Вятский банк занял первое место среди 14 территориальных банков Сбербанка России по итогам работы в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба банка 9 февраля 2017 года.Согласно информации, в традиционном ежегодном смотре-конкурсе ПАО Сбербанк каждый тербанк оценивается по трем основным позициям. Во-первых, выполнение общебанковских целей – таких, как прибыль до налогов, доля на рынке фонда оплаты труда, вовлеченность персонала. Во-вторых и третьих, учитываются достижения в корпоративном и розничном бизнесе - по кредитованию и привлечению клиентов, долям рынка, индексам качества обслуживания и пр.Награду – переходящее знамя и памятную стелу с надписью "Лучший территориальный банк" председателю банка Петру Колтыпину вручил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на бизнес-конференции “Вместе на новый уровень”.Еще одна весомая победа - отделение “Банк Татарстан”, входящее в структуру Волго-Вятского банка, признано лучшим в России головным (региональным) отделением Сбербанка среди 87-ми.Кроме того, Волго-Вятский банк Сбербанка был награжден в номинации "Лидер развития ОПК"."Быть первым, конечно, очень почетно, но в то же время это огромная ответственность. Это значит, что наши сервисы и качество обслуживания должны быть практически безупречными в глазах клиентов. Мы будем делать все возможное и невозможное для того, чтобы так и было", - подчеркнул руководитель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин.СПРАВКА:Волго-Вятский банк Сбербанка России — один из 14 территориальных банков Сбербанка России. Осуществляет обслуживание клиентов в следующих регионах: Нижегородская, Кировская, Владимирская области, республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл. Филиальная сеть банка включает более 1300 подразделений, что обеспечивает максимальное удобство доступа к банковским услугам для всех жителей региона.