Ростелеком
Последние новости рубрики Бизнес
10 февраля 2017 18:01  [120] Строительство головного образца речного судна "Валдай 45Р" нижегородское ЦКБ по СПК намерено завершить в 2017 году
10 февраля 2017 17:21  [184] Нижегородское ЦКБ им. Алексеева планирует завершить техпроектирование экраноплана "Чайка-2" в 2017 году
10 февраля 2017 15:33  [139] Потребители электроэнергии "Оборонэнергосбыта" с января перешли на обслуживание к "ТНС энерго НН"
10 февраля 2017 15:02  [128] Розничная сеть Ростелекома приступила к продаже часов с GPS-трекером "Кнопка жизни"
10 февраля 2017 13:35  [141] "Ростелеком" заключил государственный контракт с Рособрнадзором на организацию видеонаблюдения за ЕГЭ в 2017 году
10 февраля 2017 13:13  [348] Облправительство рассматривает проект перепланировки нижегородской гостиницы "Волжский откос" под многофункциональное здание
10 февраля 2017 12:54  [120] Объем жилищного кредитования Волго-Вятского банка Сбербанка России вырос на 22% в 2016 году
10 февраля 2017 10:42  [143] Прирост абонентской базы в сегменте платного телевидения "Ростелекома" в Нижегородской области составил 14% в 2016 году
09 февраля 2017 15:03  [183] "Ростелеком" организовал систему весогабаритного контроля на дорогах Нижегородской области
09 февраля 2017 12:28  [279] Волго-Вятский банк занял первое место среди 14 территориальных банков Сбербанка России по итогам работы в 2016 году
Бизнес

Волго-Вятский банк занял первое место среди 14 территориальных банков Сбербанка России по итогам работы в 2016 году

09 февраля 2017 12:28  [279] Бизнес

Волго-Вятский банк занял первое место среди 14 территориальных банков Сбербанка России по итогам работы в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба банка 9 февраля 2017 года.

Согласно информации, в традиционном ежегодном смотре-конкурсе ПАО Сбербанк каждый тербанк оценивается по трем основным позициям. Во-первых, выполнение общебанковских целей – таких, как прибыль до налогов, доля на рынке фонда оплаты труда, вовлеченность персонала. Во-вторых и третьих, учитываются достижения в корпоративном и розничном бизнесе - по кредитованию и привлечению клиентов, долям рынка, индексам качества обслуживания и пр.

Награду – переходящее знамя и памятную стелу с надписью "Лучший территориальный банк" председателю банка Петру Колтыпину вручил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на бизнес-конференции “Вместе на новый уровень”.

Еще одна весомая победа - отделение “Банк Татарстан”, входящее в структуру Волго-Вятского банка, признано лучшим в России головным (региональным) отделением Сбербанка среди 87-ми.

Кроме того, Волго-Вятский банк Сбербанка был награжден в номинации "Лидер развития ОПК".

"Быть первым, конечно, очень почетно, но в то же время это огромная ответственность. Это значит, что наши сервисы и качество обслуживания должны быть практически безупречными в глазах клиентов. Мы будем делать все возможное и невозможное для того, чтобы так и было", - подчеркнул руководитель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин.

СПРАВКА:
Волго-Вятский банк Сбербанка России — один из 14 территориальных банков Сбербанка России. Осуществляет обслуживание клиентов в следующих регионах: Нижегородская, Кировская, Владимирская области, республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл. Филиальная сеть банка включает более 1300 подразделений, что обеспечивает максимальное удобство доступа к банковским услугам для всех жителей региона.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Теги:
Сбербанк
Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph