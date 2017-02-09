Родители сделавшего ложное сообщение о теракте нижегородского школьника заплатят штраф в 22 тысячи рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Родители сделавшего ложное сообщение о теракте школьника в Нижегородской области заплатят штраф в 22 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Подросток сообщил о бомбе в школе, где он обучался 9 февраля 2016 года. Это произошло в г.Саров. "Днем 16-летний учащийся одной из школ г.Сарова из хулиганских побуждений, с целью дезорганизации работы и паники в школе с мобильного телефона позвонил на телефон доверия и сообщил, что он заложил бомбу в своей школе, чем сделал заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве", - говорится в сообщении прокуратуры.В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), однако дело позже было прекращено в связи с раскаянием подсудимого.Между тем, сообщает прокуратура, прекращение уголовного дела не освободило несовершеннолетнего и его родителей от компенсации расходов, которые понесли специальные службы (МЧС, полиция, скорая помощь), прибывшие для проверки данного сообщения.В связи с этим суд взыскал с родителей подростка общую сумму материальной компенсации в размере почти 22 тысячи рублей.