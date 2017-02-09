Активисты просят руководство Нижнего Новгорода инициировать возврат Волжской пойме статуса рекреационной территории Общество

Копосовская дубрава (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Активисты просят руководство Нижнего Новгорода инициировать возврат Волжской пойме статуса рекреационной территории. Копия обращения имеется в распоряжении редакции НИА "Нижний Новгород".



Градозащитница Мария Попова по поручению "Комитета защиты Волжской поймы" направила в феврале 2017 года обращение главе Нижнего Новгорода Ивану Карнилину и главе администрации Сергею Белову с просьбой инициировать процедуру "зеркальной" смены зонирования территории - вернуть участку в районе Копосовской дубравы зону рекреации, отказавшись от зоны застройки, и затем назначить публичные слушания.



"Аналогичный пакет документов был направлен в конце января 2017 года в департамент градостроительного развития Нижегородской области. Мы требуем вернуть оставшиеся градостроительные полномочия по утверждению генплана на уровень города и установить на территории поймы рекреационную зону", - сказала Мария Попова, отвечая на вопросы корреспондента НИА "Нижний Новгород".



Она также отметила, что по данным на 9 февраля собрано 7,5 тысячи подписей горожан против застройки поймы.







В конце ноября 2016 года нижегородское правительство







Инициативная группа граждан выступает против застройки Копосовской дубравы со II половины 2015 года - с тех пор как Активисты просят руководство Нижнего Новгорода инициировать возврат Волжской пойме статуса рекреационной территории. Копия обращения имеется в распоряжении редакции НИА "Нижний Новгород".Градозащитница Мария Попова по поручению "Комитета защиты Волжской поймы" направила в феврале 2017 года обращение главе Нижнего Новгорода Ивану Карнилину и главе администрации Сергею Белову с просьбой инициировать процедуру "зеркальной" смены зонирования территории - вернуть участку в районе Копосовской дубравы зону рекреации, отказавшись от зоны застройки, и затем назначить публичные слушания."Аналогичный пакет документов был направлен в конце января 2017 года в департамент градостроительного развития Нижегородской области. Мы требуем вернуть оставшиеся градостроительные полномочия по утверждению генплана на уровень города и установить на территории поймы рекреационную зону", - сказала Мария Попова, отвечая на вопросы корреспондента НИА "Нижний Новгород".Она также отметила, что по данным на 9 февраля собрано 7,5 тысячи подписей горожан против застройки поймы. Напомним , 6 февраля Сергей Белов сообщил, что в мэрии готовы рассмотреть обращения недовольных сменой зонирования участка у Копосовской дубравы.В конце ноября 2016 года нижегородское правительство сменило зонирование участка около Копосовской дубравы на зону многоэтажной застройки. Ранее Гордума выступала против смены зонирования данного участка и в июне 2015 года внесла его в перечень озелененных территорий. Тогда же в департаменте градостроительного развития области отметили , что решение об изменении функционального зонирования принято, "в целях снижения себестоимости вводимого жилья в регионе", так как "экономически целесообразно освоение территории большей площади".Инициативная группа граждан выступает против застройки Копосовской дубравы со II половины 2015 года - с тех пор как стало известно о планах областного правительства по смене зонирования данной территории. В декабре 2015 года "Комитет защиты Волжской поймы" вручил губернатору Нижегородской области письмо с требованием не менять зонирование. Орнитолог экоцентра "Дронт" Алексей Левашкин сообщал, что на планируемой к застройке территории обитает пять краснокнижных видов птиц. Гидрогеолог Валерий Агафонов отмечал, что территория Копосовской низины относится к постоянно подтопленной и непригодна для строительства жилья.

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