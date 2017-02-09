Директор МУП в Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в растрате около 1,5 млн рублей Общество

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Директор МУП в Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в растрате около 1,5 млн рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 9 февраля 2017 года.Согласно информации, дело поступило в Саровский городской суд.МУП является городским общежитием. Было установлено, что в период с июня 2010 года по август 2014 года директор давал письменные указания работникам бухгалтерии о подготовке платежных документов для перечисления денежных средств МУП на расчетный счет организации. За указанный период было перечислено 1,49 млн рублей, в том числе и деньги, полученные от жильцов за предоставленные коммунальные услуги. Перечисленными средствами он распорядился по своему усмотрению.Мужчина обвиняется по ч.4 ст.160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и ч.3 ст.160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). В ходе следствия вину он не признал.