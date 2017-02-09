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Общество

Директор МУП в Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в растрате около 1,5 млн рублей

09 февраля 2017 13:26  [308] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Директор МУП в Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в растрате около 1,5 млн рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 9 февраля 2017 года.

Согласно информации, дело поступило в Саровский городской суд.

МУП является городским общежитием. Было установлено, что в период с июня 2010 года по август 2014 года директор давал письменные указания работникам бухгалтерии о подготовке платежных документов для перечисления денежных средств МУП на расчетный счет организации. За указанный период было перечислено 1,49 млн рублей, в том числе и деньги, полученные от жильцов за предоставленные коммунальные услуги. Перечисленными средствами он распорядился по своему усмотрению.

Мужчина обвиняется по ч.4 ст.160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и ч.3 ст.160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). В ходе следствия вину он не признал.

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