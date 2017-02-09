Дольщик просит нижегородский суд взыскать с застройщика 2,8 млн рублей за нарушение сроков строительства дома Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дольщик прости суд взыскать с застройщика 2,8 млн рублей за нарушение сроков строительства дома в Нижегородской области. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 9 февраля 2017 года.Женщина, которая является пенсионеркой и жительницей Сосновского района, обратилась в суд с исковым заявлением, где указала на то, что заключила договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в п. Новинки Богородского района.Согласно договору, свою квартиру дольщица должна получить не позднее I квартала 2016 года, однако застройщик свои обязательства не выполнил. В связи с этим женщина направила в адрес строительной компании уведомление о расторжении договора и возврате денег, но ответа не получила.Тогда пенсионерка обратилась с иском в Сосновский районный суд о расторжении договора участия в долевом строительстве и взыскании со строительной компании денег, переданных за квартиру, процентов за пользование чужими денежными средствами и нарушение срока возврата денег.В целом женщина просит вернуть ей более 2,8 млн рублей. Также она просит взыскать штраф, предусмотренный законом о защите прав потребителей, в размере 50% от присужденной суммы, компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей и расходы по госпошлине в сумме 9,4 тысячи рублей.В пресс-службе сообщили, что ответчик исковые требования не признает.