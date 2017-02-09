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Общество

Предприятие оштрафовано за движение и стоянку транспорта в водоохранных границах, а не за свалку, - Нижегородский водоканал

09 февраля 2017 13:42  [221] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ОАО "Нижегородский водоканал" оштрафовано за движение и стоянку транспортных средств в границах водоохранных зон реки Оки, но не за свалку мусора. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе предприятия 9 февраля, комментируя информацию департамента Росприроднадзора по ПФО о штрафных санкциях.

"В настоящий момент решение Росприроднадзора обжалуется в суде", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2016 года в ходе осмотра местности в 500 метрах от забора филиала "Волга" ООО "Объединенные пивоварни Heineken" (Нижний Новгород, ул. Воротынская) была обнаружена крупная несанкционированная свалка строительных отходов, зафиксирована выгрузка мусора, а также стоянка и движение транспортных средств в непосредственной близости от береговой линии.

Согласно информации департамента Росприроднадзора по ПФО, по результатам двух административных расследований было установлено, что три автомобиля марки КамАЗ, неоднократно зафиксированных на данной территории, принадлежат ОАО "Нижегородский водоканал". "В соответствии Водным кодексом РФ, движение и стоянка транспортных средств в границах водоохранных зон запрещена. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ст. 8.42 КоАП РФ ", - говорится в сообщении.

В результате "Нижегородский водоканал" привлечен к административной ответственности в виде штрафа 300 тысяч рублей. Наказание также понесли водители водоканала. Размер штрафа на должностное лицо составил 8 тысяч рублей, общая сумма – 24 тысячи рублей.

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