Правозащитники обратились в МВД Украины за помощью в поиске беглого экс-начальника нижегородской колонии Общество

Правозащитники из МРОО "Комитет по предотвращению пыток" обратились в МВД Украины за помощью в поиске беглого экс-начальника нижегородской колонии. Об этом сообщает пресс-служба организации 9 февраля 2017 года.



Согласно информации, они обратились сегодня к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой оказать содействие в розыске бывшего начальника исправительной колонии № 14 (пос. Сухобезводное, Нижегородская область) Василия Волошина, который может скрываться на территории Украины.



"Волошин объявлен в федеральный и международный розыск по обвинению в совершении ряда имущественных преступлений, однако правозащитники имеют все основания полагать, что он причастен к пыткам, издевательствам и убийствам осужденных в ранее возглавляемой им колонии", - говорится в сообщении.



В пресс-релизе сообщается, что в июне 2015 года после проверки, которая выявила "факты нарушений в служебной деятельности", он был отстранен от должности. 16 июля 2015 года в отношении него было возбуждено уголовное дело. После увольнения начальника колонии члены Общественной наблюдательной комиссии получили 130 заявлений, в том числе, об избиении и вымогательствах со стороны осужденных, которые сотрудничают с администрацией. 19 октября 2015 года Волошин был объявлен в федеральный и международный розыск по обвинению в совершении ряда имущественных преступлений.



"26 августа 2016 года Комитет по предотвращению пыток, решив оказать содействие следствию, объявил о вознаграждении в размере 300 тысяч рублей за информацию, которая приведет к задержанию экс-начальника ИК № 14 Василия Волошина", - резюмируется в сообщении.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+