БК "НН" проиграл "Хапоэлю" из Иерусалима со счетом 73:81 в матче топ-16 Еврокубка 8 февраля Спорт

Матч БК НН - Хапоэль Фото: сайт БК "НН"

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" проиграл "Хапоэлю" из Иерусалима со счетом 73:81 (16:16, 23:20, 12:22, 22:23) в матче топ-16 Еврокубка 8 февраля 2017 года. Об этом сообщается на сайте нижегородской команды."К игре с одним из лидеров Еврокубка БК "НН" подошел с максимально заполненным лазаретом, и в бой против "Хапоэля" во главе с Амаре Стадемайром были брошены молодые силы черно-белых. Результат этого матча уже не имел никакого значения, но даже в таком составе "Нижний Новгород" сумел зацепить первую половину матча и боролся вплоть до финальной сирены", - говорится в сообщении.В БК "НН" подчеркнули, что последний матч в Топ-16 Еврокубка стал проверкой на прочность для молодых игроков "Нижнего Новгорода". Накануне игры Петр Губанов повредил на тренировке палец и присоединился к и без того полному лазарету БК "НН". В старте Губанова заменил Никита Зверев. В таком непривычном для себя составе нижегородская команда не сразу смогла нащупать нити игры.В этом матче в нижегородской команде отличились Кенни Бойнтон и Деандре Кейн, которые заработали по 18 очков. Самыми результативными в составе "Хапоэля" стали Лиор Элияху и Амаре Стадемайр, набравшие 20 и 19 очков соответственно."Я хотел бы поблагодарить игроков, которые смогли выйти на этот матч, за желание бороться не только за себя, но и за всех травмированных парней в нашей команде.Несмотря на наши кадровые проблемы, мы могли выиграть в этой встрече. Результат сложился из мелочей. Эпизодами забывали, о чем договаривались в тайм-аутах и совершали незначительные ошибки, которые в итоге повлияли на исход. Я уверен, что сегодняшняя игра станет хорошим уроком для наших парней, однако больше права на ошибку у нас нет", - сказал главный тренер БК "Нижний Новгород" Артурс Шталбергс."Мы достойно выступили на первом этапе Еврокубка, вышли в Топ-16, однако по ряду причин не сумели показать своей лучшей игры на этой стадии. Здесь свою роль сыграли, в том числе, многочисленные травмы. По сегодняшней игре я увидел, что мы многое сумели исправить за время, проведенное в Еврокубке, и это не может не радовать", - добавил он.