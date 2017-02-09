Более всего подорожали "Аспирин" и" Амброксол" в нижегородских аптеках за январь 2017 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Более всего подорожали "Аспирин" и" Амброксол" в аптеках Нижегородской области за январь 2017 года. Об этом свидетельствуют данные мониторинга регионального управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС), который озвучил журналистам руководитель антимонопольного ведомства Михаил Теодорович 9 февраля 2017 года.



Специалисты УФАС осуществили мониторинг стоимости лекарств с 25 декабря 2016 года по 25 января 2017 года.



Согласно данным мониторинга, цена лекарства "Аспирин" за этот период выросла на 11,5% (в аптеках "Максавит"), "Капотен" - на 10,8% (со 188 до 208 рублей) в аптеках "Ладушка", "Амброксол" на 12,8% (с 20,40 до 23 рублей) в аптеках "Максавит, "Кетанов" на 10,5% (с 200 до 221 рубля) также в аптеках "Максавит".



Снижение розничных цен отмечено на препараты "Кагоцел" на 21% в аптеках "Ладушка" и на 4,6% в сети аптек "Нижегородской областной фармации" (НОФ) и "Кетанов" на 3,8% в аптеках "Ладушка", "Аспирин" и "Ибупрофен" подешевели в среднем на 2,3% в НОФ.



"Прошел месяц. За этот период УФАС не зафиксировало ни одного обращения по поводу того, что что-то случилось на рынке лекарств. Если мы говорим о ценах, доступности и дефиците, то здесь ровным счетом ничего не изменилось. Конечно, сезонно граждане демонстрируют интерес к противовирусным средствам, однако нижегородцам стало свойственно более вдумчивое отношение к расходам на лекарства, и спрос диверсифицировался", - отметил руководитель УФАС Михаил Теодорович.



По данным мониторинга нижегородского рынка лекарственных препаратов с 25 июля 2016 года по 25 января 2017 года, максимальные розничные цены были установлены в "НОФ" на "Арбидол", "Нурофен", "Амброксол", "Милдронат", "Кетанов", "Ибупрофен". Розничная реализация наибольшего количества лекарственных препаратов, включенных в мониторинг, по минимальным ценам за аналогичный период осуществлялась в аптечной сети "Максавит".



Более всего подорожали "Аспирин" и" Амброксол" в аптеках Нижегородской области за январь 2017 года. Об этом свидетельствуют данные мониторинга регионального управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС), который озвучил журналистам руководитель антимонопольного ведомства Михаил Теодорович 9 февраля 2017 года.Специалисты УФАС осуществили мониторинг стоимости лекарств с 25 декабря 2016 года по 25 января 2017 года.Согласно данным мониторинга, цена лекарства "Аспирин" за этот период выросла на 11,5% (в аптеках "Максавит"), "Капотен" - на 10,8% (со 188 до 208 рублей) в аптеках "Ладушка", "Амброксол" на 12,8% (с 20,40 до 23 рублей) в аптеках "Максавит, "Кетанов" на 10,5% (с 200 до 221 рубля) также в аптеках "Максавит".Снижение розничных цен отмечено на препараты "Кагоцел" на 21% в аптеках "Ладушка" и на 4,6% в сети аптек "Нижегородской областной фармации" (НОФ) и "Кетанов" на 3,8% в аптеках "Ладушка", "Аспирин" и "Ибупрофен" подешевели в среднем на 2,3% в НОФ."Прошел месяц. За этот период УФАС не зафиксировало ни одного обращения по поводу того, что что-то случилось на рынке лекарств. Если мы говорим о ценах, доступности и дефиците, то здесь ровным счетом ничего не изменилось. Конечно, сезонно граждане демонстрируют интерес к противовирусным средствам, однако нижегородцам стало свойственно более вдумчивое отношение к расходам на лекарства, и спрос диверсифицировался", - отметил руководитель УФАС Михаил Теодорович.По данным мониторинга нижегородского рынка лекарственных препаратов с 25 июля 2016 года по 25 января 2017 года, максимальные розничные цены были установлены в "НОФ" на "Арбидол", "Нурофен", "Амброксол", "Милдронат", "Кетанов", "Ибупрофен". Розничная реализация наибольшего количества лекарственных препаратов, включенных в мониторинг, по минимальным ценам за аналогичный период осуществлялась в аптечной сети "Максавит". Напомним , что региональное УФАС зафиксировало в "НОФ" наибольшее количество максимальных цен на лекарства во II полугодии 2016 года.

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