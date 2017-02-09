"Отказ в приеме иска к НРО "Справедливой России" говорит об отсутствии у истцов веских аргументов", - Александр Бочкарев Политика

Александр Бочкарев Фото: НИА "Нижний Новгород"



2 февраля 2017 года десять членов "Справедливой России"



"Это сообщение фактически говорит о том, что в приеме к производству иска, который подала эта группа, ей отказано. Если бы были грубые нарушения в действии регионального отделения партии - было бы и движение суда", - сказал Александр Бочкарев.



"Получается, что веских аргументов у них, очень подковано пытающихся расшатать ситуацию в региональном отделении партии, нет. Все аргументы надуманные и сфабрикованные, как и результаты выборов в Госдуму на моем округе", - подытожил он. "Отказ суда в приеме иска к НРО "Справедливой России" говорит об отсутствии у истцов веских аргументов", - заявил НИА "Нижний Новгород" председатель НРО "Справедливой России" Александр Бочкарев 9 февраля 2017 года.2 февраля 2017 года десять членов "Справедливой России" подали иск о признании незаконным решения о проведении региональной конференции регионального отделения. 8 февраля из Нижегородского районного суда Александру Бочкареву пришел ответ, что гражданских и административных споров, где в качестве ответчика выступает НРО "Справедливой России", в производстве суда не имеется."Это сообщение фактически говорит о том, что в приеме к производству иска, который подала эта группа, ей отказано. Если бы были грубые нарушения в действии регионального отделения партии - было бы и движение суда", - сказал Александр Бочкарев."Получается, что веских аргументов у них, очень подковано пытающихся расшатать ситуацию в региональном отделении партии, нет. Все аргументы надуманные и сфабрикованные, как и результаты выборов в Госдуму на моем округе", - подытожил он.

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