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Культура и отдых

Репетиции спектакля "Моя старшая сестра" начались в Нижегородском драмтеатре в феврале

09 февраля 2017 17:01  [163] Культура и отдых
Нижегородский драмтеатр (Фото: НИА Нижний Новгород)

Нижегородский драмтеатр

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Репетиции спектакля "Моя старшая сестра" начались в Нижегородском драмтеатре в феврале. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в театре.

Согласно информации, режиссером спектакля выступает заслуженный деятель искусств Республики Хакасия Максим Михайлов. Данный спектакль станет его второй работой в нижегородском театре драмы. Ранее он поставил на его сцене пьесу для детей "Незнайка учится".

Спектакль ставится по пьесе драматурга Александра Володина и рассказывает о судьбе двух сирот, живущих на попечении своего дяди, забравшего их из детского дома. Премьера пьесы состоится 14 апреля.

Напомним, что нижегородский театр "Комедiя" начал репетировать новый спектакль "Безумный день, или Женитьба Фигаро" 16 января 2017 года.

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