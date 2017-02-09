Репетиции спектакля "Моя старшая сестра" начались в Нижегородском драмтеатре в феврале Культура и отдых

Нижегородский драмтеатр Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Репетиции спектакля "Моя старшая сестра" начались в Нижегородском драмтеатре в феврале. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в театре.



Согласно информации, режиссером спектакля выступает заслуженный деятель искусств Республики Хакасия Максим Михайлов. Данный спектакль станет его второй работой в нижегородском театре драмы. Ранее он поставил на его сцене пьесу для детей "Незнайка учится".



Спектакль ставится по пьесе драматурга Александра Володина и рассказывает о судьбе двух сирот, живущих на попечении своего дяди, забравшего их из детского дома. Премьера пьесы состоится 14 апреля.



Репетиции спектакля "Моя старшая сестра" начались в Нижегородском драмтеатре в феврале. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в театре.Согласно информации, режиссером спектакля выступает заслуженный деятель искусств Республики Хакасия Максим Михайлов. Данный спектакль станет его второй работой в нижегородском театре драмы. Ранее он поставил на его сцене пьесу для детей "Незнайка учится".Спектакль ставится по пьесе драматурга Александра Володина и рассказывает о судьбе двух сирот, живущих на попечении своего дяди, забравшего их из детского дома. Премьера пьесы состоится 14 апреля. Напомним , что нижегородский театр "Комедiя" начал репетировать новый спектакль "Безумный день, или Женитьба Фигаро" 16 января 2017 года.

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