(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня)
Нижегородский драмтеатр
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Репетиции спектакля "Моя старшая сестра" начались в Нижегородском драмтеатре в феврале. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в театре.
Согласно информации, режиссером спектакля выступает заслуженный деятель искусств Республики Хакасия Максим Михайлов. Данный спектакль станет его второй работой в нижегородском театре драмы. Ранее он поставил на его сцене пьесу для детей "Незнайка учится".
Спектакль ставится по пьесе драматурга Александра Володина и рассказывает о судьбе двух сирот, живущих на попечении своего дяди, забравшего их из детского дома. Премьера пьесы состоится 14 апреля.
Напомним
, что нижегородский театр "Комедiя" начал репетировать новый спектакль "Безумный день, или Женитьба Фигаро" 16 января 2017 года.
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