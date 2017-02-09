"Закупка медизделий и лекарств, которую готовит ГП НО "НОФ", не соответствует закону", - Светлана Кирьякова Общество

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(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня)

"Подготавливаемая госпредприятием региона "Нижегородская областная фармация" закупка медицинских изделий и лекарственных препаратов не соответствует законодательству", - сказала журналистам начальник отдела контроля госзакупок управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области Светлана Кирьякова 9 февраля 2017 года."На днях "Нижегородская областная фармация" (НОФ) вновь объявила о намерении совершить закупку на 680 млн рублей, чтобы поставлять лекарственные препараты в учреждения здравоохранения, подведомственные региональному минздраву по закону Нижегородской области, которым формация наделена исключительными полномочиями", - отметила эксперт."По нашему мнению, в этой готовящейся закупке также усматривается нарушение закона. Пока в предыдущей похожей ситуации, когда УФАС признало предыдущую закупку НОФ незаконной и сейчас идут судебные разбирательства, мы не дошли до конечной точки - Верховного суда. Но у нас уже есть решения судов, вступившие в силу, которые говорят, что нельзя объединять услуги и лекарственные препараты, а законом даны полномочия, где объединены не только услуги, но и лекарства, и медицинские изделия. Это вообще весь спектр, там на 7 млрд рублей в 2016 году было заключено контрактов с единственным поставщиком", - отметила Светлана Кирьякова."Конечно, региональное правительство считает, что их схема очень хороша. Цены завышаются, но главное, что они обеспечивают население лекарствами. Закон не соблюдается? Зато граждане получают препарат. То есть с этой стороны такая схема для них удобна и налажена, а что-то менять очень сложно и они считают, что пока нет окончательной точки в судебных решениях, можно продолжать действовать по старой схеме. Мы по-прежнему будем реагировать на конфликтные ситуации, и действовать в рамках правового поля", - подвела итог начальник отдела контроля госзакупок УФАС.Между тем, журнал "КоммерсантЪ - Деньги" совместно с проектом "Антирутина" осуществил исследование на основе открытых данных сайта "Госзакупки". По результатам этих исследований Нижегородская область вошла в пятерку самых добросовестных российских регионов-лидеров в сфере медицинских госзакупок. "Анализировались госбюджеты за 2016 год, которыми распоряжались профильные региональные министерства и подчиненные им госструктуры и медучреждения. Эксперты "Антирутины" подсчитали, какие регионы почти не переплачивают за лекарства, инструменты и медицинскую технику, а какие покупают все это задорого", - отметили составители рейтинга.Самый низкий перерасход, а значит "более добросовестная закупка" лекарств и медтехники, по информации исследователей "Антирутины", зафиксирован в Нижегородской области, республике Башкортостан, Забайкальском крае и Калининградской области. Там переплата составила от 2% до 6%. Такой перерасход, как отмечают эксперты, "может объясняться колебанием курса рубля (при закупке импортных лекарств, материалов и техники)".Кроме того, авторы рейтинга выявили регионы с самой высокой и самой низкой переплатой в денежном выражении. На первом месте - Москва. Столица, как следует из анализа "Антирутины", перерасходовала 24,18 млрд рублей из 74,13 млрд рублей, потраченных за минувший год на 14,5 тысяч контрактов в системе госзакупок. На второе место по сумме переплат вышла Московская область: всего за прошлый год она заключила 3,7 тысячи контрактов на 18,3 млрд рублей из них "лишними" оказались 1,3 млрд рублей. На третьем месте - Татарстан, который, как показывает анализ, переплатил 1 млрд рублей из 3,4 млрд рублей, потраченных в 2016 году на медицинские госзакупки.Меньше всего, в соответствии с расчетами "Антирутины", переплатили Нижегородская область, Калмыкия, Крым, Байконур и Забайкальский край - от 1 до 6 млн рублей.