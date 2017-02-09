Нижегородская администрация призывает граждан отказаться от покупок с незаконно установленных лотков у Московского вокзала Общество

Уличная торговля в районе Московского вокзала Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня)

Администрация Нижнего Новгорода призывает граждан отказаться от покупок с незаконно установленных лотков у Московского вокзала. Такую информацию НИА "Нижний Новгород" озвучил департамент экономического развития, предпринимательства и закупок управления административно-технического и муниципального контроля горадминистрации.В частности, речь идет о торговле с лотков в районе улиц Пешкова, Канавинская и Вокзальная, где на так называемом "Гордеевском пятачке" большинство торговцев - физические лица, не имеют никаких разрешений на данный вид деятельности. "Они занимаются торговлей самовольно вопреки установленным законодательством требованиям", - сказали в департаменте и пояснили, что специалисты ведомства совместно с сотрудниками полиции проводят регулярные рейды по борьбе с незаконной торговлей.В 2016 году они составили 1334 протокола об административных правонарушениях в сфере торговой деятельности, где подавляющее большинство нарушителей - физические лица. По этим протоколам мировые судьи приняли решение о штрафах на сумму больше 2 млн рублей."В данном случае единственной законной мерой являются только штрафы, но при появлении комиссии торговцы быстро извещают друг друга и убирают лотки. Поэтому административные меры носят точечный и краткосрочный характер", - отметили в департаменте и добавили, что через несколько дней после очередной проверки незаконные предприниматели возвращаются на свои места до следующего рейда инспекции."Если горожане начнут отказываться от приобретения сомнительного качества товаров с самодельных лотков, то этот вид незаконной торговли постепенно исчезнет с улиц нашего города. Отсутствие спроса заставит незаконных торговцев либо перейти в разряд добросовестных предпринимателей, работающих на основе разрешений, либо найти иной законный источник заработка. А до этого момента управление административно-технического и муниципального контроля вместе с сотрудниками полиции будут продолжать регулярные рейды по местам возникновения стихийной торговли в городе", - подчеркнули в администрации города.По данным городской администрации, в настоящее время в областном центре предусмотрено 2745 мест размещения нестационарных торговых объектов, и ни один из них не является торговой точкой, организованной по принципу "продажа с ящика" или "продажа с лотка".