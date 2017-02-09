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Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Володарском районе Нижегородской области 9 февраля

10 февраля 2017 09:20  [624] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два человека погибли в ДТП в Володарском районе Нижегородской области 9 февраля. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, в 06:45 на 348-м км автодороги Москва – Уфа водитель LADA Largus не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с "МАЗ-544019", остановившимся перед железнодорожным переездом.

В результате ДТП двое пассажиров LADA Largus погибли, сам водитель и еще двое пассажиров госпитализированы с различными травмами.

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