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Общество

Обращения на освоение территории нижегородского СНТ "Балтика" от Евгения Жалковского не поступало, - горадминистрация

10 февраля 2017 09:28  [245] Общество
Проект планировки и межевания территории СНТ Балтика (Фото: группа в социальной сети)

Проект планировки и межевания территории СНТ Балтика

Фото: группа в социальной сети

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Обращения на освоение территории СНТ "Балтика" от Евгения Жалковского в администрацию Нижнего Новгорода не поступало. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте градостроительного развития и архитектуры горадминистрации.

Согласно информации, 13 января 2014 года на основании обращения Жалковского администрация Нижнего Новгорода выдала ему разрешение на подготовку проекта планировки и межевания территории СНТ "Балтика" по Московскому шоссе в Московском районе. Он хотел обосновать возможность размещения своего магазина по продаже товаров народного потребления на земельных участках, принадлежащих ему на праве собственности, с учетом требований градостроительного и санитарного законодательства.

В соответствии с генеральным планом города, утвержденным постановлением городской Думы 17 марта 2010 года №22, территория СНТ "Балтика" расположена в функциональной зоне коллективных садов и садовых участков (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированного на автомобилистов).

В задачи на проектирование было внесено, в частности, определить территории для развития общественных функций с учетом необходимости формирования линии застройки вдоль Московского шоссе и территории для ведения садоводства. Жалковский подготовил проект планировки и межевания территории и обратился в администрацию города с просьбой организовать общественные слушания. Как пояснили в администрации, такое право есть у каждого гражданина, и горадминистрация как технический организатор обязана предоставить ему такую возможность. Цель организации подобных слушаний – это желание физического лица или организации донести до жителей свои предложения по развитию территорий. Однако проведение слушаний не означает, что предложения инициатора слушаний будут воплощены в жизнь.

В сообщении также отмечается, что у администрации города нет полномочий по изъятию земельных участков, находящихся в частной собственности граждан, за исключением случаев, когда планируется строительство стратегически важных для города объектов (например, дорог), к которым предложения Евгения Жалковского не относятся. "Ни он, ни какое-либо другое физическое лицо или организация не уведомляли администрацию города о планах на освоение территории садоводческого товарищества. Соответственно, говорить о реализации каких бы то ни было инвестиционных проектов на данной территории нельзя", - говорится в сообщении.

Напомним, что собственники садового кооператива "Балтика" в Нижнем Новгороде заявили о попытке рейдерского захвата части земель в феврале 2017 года.

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