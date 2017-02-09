Прирост абонентской базы в сегменте платного телевидения "Ростелекома" в Нижегородской области составил 14% в 2016 году Бизнес

Прирост абонентской базы в сегменте платного телевидения "Ростелекома" в Нижегородской области составил 14% в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.Согласно информации, количество абонентов "Интерактивное ТВ" "Ростелекома" превысило в области 150 тысяч."Интерактивное ТВ стало самой быстрорастущей услугой компании за прошедшей год. Этому во многом способствовал рост охвата оптической сети компании в регионе – более чем на 33 тысяч домохозяйств. На данный момент каждое десятое домохозяйство области подключено к услуге. Популярность продукту, несомненно, приносят уникальные интерактивные сервисы, которые меняют привычное представление о телевидении, и, конечно, интересный телевизионный контент. Интерактивное ТВ – это и домашний кинозал, и караоке, и многофункциональная телеприставка, позволяющая смотреть любимые передачи и фильмы в удобное время с разных электронных устройств всем членам семьи одновременно", - отметила директор по работе с массовым сегментом Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком" Елена Чиркина.Наиболее популярными сервисами Интерактивного ТВ традиционно являются "Управление просмотром" и "Видеопрокат" с коллекцией более 3000 фильмов и сериалов. Высокий зрительский интерес в 2016 году вызвали дополнительные пакеты телеканалов. Самыми востребованными из них стали "Твое кино" (включает такие каналы, как "Русский Иллюзион", "Дом кино", Paramount Channel, TV 1000 Action HD и другие) и "Твой идеальный HD" (каналы в высоком разрешении, в том числе Nat Geo Wild HD, Nickelodeon HD, MTV Live HD, КХЛ HD, Museum HD)."Комбинируя основной и дополнительные тематические пакеты Интерактивного ТВ, пользуясь видеотекой услуги и интерактивными сервисами услуги, телезритель имеет широкие возможности сформировать собственное телевидение, соответствующее своим вкусам и предпочтениям", – подчеркнула Елена Чиркина.