Суд в Нижегородской области рассмотрит дело о взыскании ущерба по факту нападения собаки на женщину Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд в Нижегородской области рассмотрит дело о взыскании ущерба по факту нападения собаки на женщину. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 10 февраля 2017 года.Согласно информации, исковое заявление о взыскании материального ущерба и возмещения морального вреда поступило в Семеновский районный суд.Как следует из иска, в декабре 2016 года в Семенове на женщину напала собака, которую мужчина выгуливал без намордника. Она начала рвать за рукав пальто, а затем схватила женщину за ногу. Хозяину с трудом удалось оттащить собаку, после чего он, даже не поинтересовавшись, как себя чувствует пострадавшая, ушел. В результате женщина получила травму левого бедра. В тот же день она обратилась в полицию с заявлением о привлечении ответчика к ответственности, однако в возбуждении уголовного дела ей было отказано.Истец считает, что ей был причинен моральный вред – собака сильно ее напугала, из-за чего женщина была вынуждена обратиться к невропатологу и сейчас проходит у него курс лечения. Моральный ущерб она оценивает в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, в своем заявлении она просит суд взыскать с ответчика материальный ущерб в размере 5 тысяч рублей – за разорванное пальто лекарства, которые ей пришлось приобрести.