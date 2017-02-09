Нижегородская область вошла в пятерку менее чем на 50% выполнивших план капремонта МКД регионов в 2016 году Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Нижегородская область вошла в пятерку регионов, менее чем на 50% выполнивших план капремонта многоквартирных домов в 2016 году. Об этом со ссылкой на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаила Меня сообщается на сайте профильного министерства 9 февраля 2017 года.



По его словам, помимо Нижегородской области, краткосрочные планы даже наполовину не выполнили Омская, Магаданская и Ульяновская области, а также Республика Северная Осетия-Алания. Эти регионы находятся на особом контроле ведомства. Эти же субъекты замыкают разработанный минстроем России рейтинг регионов по совокупности показателей эффективности реализации программ капремонта, включающих и выполнение краткосрочных планов 2016 года, и собираемость взносов собственников.



При этом более половины субъектов РФ в 2016 году успешно выполнили региональные планы по программе капитального ремонта многоквартирных домов. Всего в 2016 году было отремонтировано более 41 тысячи многоквартирных домов. Собираемость взносов на капремонт за год выросла на 8,5 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, превысив 85%.



"Лучшими же субъектами в нашем ведомственном рейтинге стали Тульская область, Республика Татарстан, Владимирская область, Республика Карелия и Тамбовская область", - прокомментировал Михаил Мень.







Нижегородская область вошла в пятерку регионов, менее чем на 50% выполнивших план капремонта многоквартирных домов в 2016 году. Об этом со ссылкой на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаила Меня сообщается на сайте профильного министерства 9 февраля 2017 года.По его словам, помимо Нижегородской области, краткосрочные планы даже наполовину не выполнили Омская, Магаданская и Ульяновская области, а также Республика Северная Осетия-Алания. Эти регионы находятся на особом контроле ведомства. Эти же субъекты замыкают разработанный минстроем России рейтинг регионов по совокупности показателей эффективности реализации программ капремонта, включающих и выполнение краткосрочных планов 2016 года, и собираемость взносов собственников.При этом более половины субъектов РФ в 2016 году успешно выполнили региональные планы по программе капитального ремонта многоквартирных домов. Всего в 2016 году было отремонтировано более 41 тысячи многоквартирных домов. Собираемость взносов на капремонт за год выросла на 8,5 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, превысив 85%."Лучшими же субъектами в нашем ведомственном рейтинге стали Тульская область, Республика Татарстан, Владимирская область, Республика Карелия и Тамбовская область", - прокомментировал Михаил Мень. Напомним , региональный оператор планировал выполнить капремонт 900 многоквартирных домов в Нижегородской области в 2016 году. Напомним также , что гендиректор Фонда капремонта МКД Нижегородской области Сергей Протасов покинул должность в январе 2017 года по собственному желанию. Исполняющим обязанности руководителя стал работавший в 2007-2015 годах министром строительства региона Владимир Челомин

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