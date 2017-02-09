Администрация Нижнего Новгорода согласовала проведение марша памяти Бориса Немцова по ул. Большая Покровская

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина)
Марш памяти Бориса Немцова в Нижнем Новгороде в 2016 году
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Администрация Нижнего Новгорода согласовала проведение марша памяти экс-губернатора Нижегородской области Бориса Немцова по ул. Большая Покровская. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Согласно предоставленной информации, заявление от инициативной группы было подано 10 февраля, сегодня же маршрут был согласован. Оргкомитет планирует
провести марш памяти Бориса Немцова 26 февраля 2017 года. Шествие начнется в 15:00 у здания бывшего кинотеатра "Октябрь", пройдет по ул. Большая Покровская и завершится митингом в 16:00 на пл. Театральной.
Борис Немцов был убит
в Москве 27 февраля 2015 года, в июне 2016 года уголовное дело по данному факту передано в суд
. Напомним, что в прошлом году, в годовщину смерти Немцова, нижегородские активисты также организовали марш его памяти
. Администрация Нижнего Новгорода сначала не согласовала
это мероприятие, однако позднее одобрила его, чему предшествовала негативная реакция
на действия администрации Совета по правам человека при Президенте РФ.
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