Нижегородка подозревается в покушении на убийство женщины из ревности. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 10 февраля 2017 года.
Согласно информации, уголовное дело возбуждено в отношении 44-летней женщины по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
По версии следствия, 1 января 2017 года супружеская пара находилась в гостях у соседки в квартире дома по ул. Перекопской Ленинского района Нижнего Новгорода. Заметив, что ее муж и гостья соседки уединились в комнате, подозреваемая из ревности ударила 40-летнюю женщину ножом в грудь. Потерпевшую госпитализирована в больницу, благодаря своевременно оказанной помощи она осталась жива.
Подозреваемая характеризуется положительно, ранее к уголовной ответственности она не привлекалась, воспитывает малолетнего ребенка. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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