Объем жилищного кредитования Волго-Вятского банка Сбербанка России вырос на 22% в 2016 году Бизнес

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко)

Объем жилищного кредитования Волго-Вятского банка Сбербанка России вырос на 22% в 2016 году. Об этом вице-президент – председатель Волго-Вятского банка Сбербанка России Петр Колтыпин сообщил журналистам 9 февраля 2017 года.По его словам, объем ипотечного кредитования по итогам прошлого года составил 59,6 млрд рублей, что на 22% превышает показатель 2015 года. В том числе в Нижегородской области объем жилищного кредитования составил 15,5 млрд рублей. Это на 16% больше, чем по итогам предыдущего года. Нижегородская область по этому показателю занимает второе место из семи после Республики Татарстан.Как отметил Колтыпин, средний размер ипотечного кредита в регионах Волго-Вятского банка составил 1,3 млн рублей. Ипотечный портфель на конец 2016 года составил 187,6 млрд рублей. Общий прирост портфеля, по информации председателя Волго-Вятского банка Сбербанка России, - 14%.Объем потребительского кредитования вырос в 1,5 раза – до 53,5 млрд рублей. В том числе в Нижегородской области этот показатель составил 17,2 млрд рублей, что также на 51% больше показателя 2015 года. Петр Колтыпин сообщил, что средний размер кредита составляет 150 тысяч рублей. Кредитный портфель физических лиц составил 297,8 млрд рублей.Что касается депозитов, то в 2016 году портфель привлеченных средств частных клиентов вырос на 75 млрд рублей (13%) и достиг почти 660 млрд рублей. Доля рынка Волго-Вятского банка Сбербанка России превышает 43%. В Нижегородской области в прошлом году было открыто более 693 тысяч депозитов на сумму 166,1 млрд рублей. Средний чек вырос на 18% и составил 240 тысяч рублей.