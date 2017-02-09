Нижегородское правительство создало региональный оргкомитет по проведению ЧМ-2018 Спорт

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Правительство Нижегородской области создало региональный оргкомитет по проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщается в материалах на сайте областного кабмина.



Согласно информации, соответствующее распоряжение 27 января 2017 года подписал губернатор региона Валерий Шанцев. Он же, согласно документу, является председателем оргкомитета. В руководство комитета вошли также заместитель губернатора Дмитрий Сватковский, руководитель управления по подготовке объектов и организации мероприятий в городе-организаторе Нижнем Новгороде АНО "Организационный комитет "Россия-2018" Екатерина Тимошенко – они стали заместителями председателя, – и замминистра спорта Нижегородской области Алексей Москвин, который назначен секретарем. Кроме того, в оргкомитет вошли еще 46 человек. Среди них члены областного правительства, представители спортивной общественности, правоохранительных органов, властей Нижнего Новгорода и Дзержинска.



Сообщается, что региональный оргкомитет создан и осуществляет свою деятельность в целях эффективной, качественной и своевременной подготовки Нижегородской области к проведению мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.



Правительство Нижегородской области создало региональный оргкомитет по проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщается в материалах на сайте областного кабмина.Согласно информации, соответствующее распоряжение 27 января 2017 года подписал губернатор региона Валерий Шанцев. Он же, согласно документу, является председателем оргкомитета. В руководство комитета вошли также заместитель губернатора Дмитрий Сватковский, руководитель управления по подготовке объектов и организации мероприятий в городе-организаторе Нижнем Новгороде АНО "Организационный комитет "Россия-2018" Екатерина Тимошенко – они стали заместителями председателя, – и замминистра спорта Нижегородской области Алексей Москвин, который назначен секретарем. Кроме того, в оргкомитет вошли еще 46 человек. Среди них члены областного правительства, представители спортивной общественности, правоохранительных органов, властей Нижнего Новгорода и Дзержинска.Сообщается, что региональный оргкомитет создан и осуществляет свою деятельность в целях эффективной, качественной и своевременной подготовки Нижегородской области к проведению мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Как сообщалось ранее , завершить отбор волонтеров для ЧМ-2018 планируется к концу 2017 года.

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