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Общество

Администрация Нижнего Новгорода в пятый раз выставила на аукцион помещение в Доме Спиридонова

10 февраля 2017 13:19  [189] Общество
Ильинская 110 (Фото: Google maps)

Ильинская 110

Фото: Google maps

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Администрация Нижнего Новгорода в пятый раз выставила на аукцион помещение в Доме Спиридонова. Документ о продаже 9/20 долей в праве на помещение в д.110 по ул. Ильинская опубликован на сайте администрации.

Согласно информации, аукцион по продаже подвала площадью 106,1 кв м назначен на 21 марта 2017 года. Начальная цена объекта составляет 1,508 млн рублей. Предыдущие четыре аукциона не состоялись в связи с отсутствием заявок.

Напомним, что согласно приказу комитета по охране и использованию историко-культурного наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области № 4-од от 12 мая 1999 года, объект с наименованием "Дом Спиридонова, сер. XIX века" был включен в список вновь выявленных памятников истории и культуры. Согласно приказу управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 10 мая 2007 года, объект был исключен из этого списка. Градозащитникам, обратившимся в правительство Нижегородской области с просьбой включить в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов данный объект, было отказано.

СПРАВКА:
Дом Спиридонова расположен в границах исторической территории "Старый Нижний Новгород" и является частью исторически сложившегося ансамбля улицы Ильинской. Объект был построен в период между 1853 и 1871 годами. Здание представляет собой кирпичный оштукатуренный дом с обширными сводчатыми подвалами и узкой, вытянутой в глубину квартала, кирпичной пристройкой лестничной клетки, примыкающей к дворовому фасаду. По главному фасаду здание двухэтажное, со стороны дворового фасада устроен третий (антресольный) этаж. Согласно оценочной ведомости 1871 года хозяином данной усадьбы являлся П.М. Спиридонов - крестьянин, торгующий по свидетельству.

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