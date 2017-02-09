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Происшествия

Мужчина из Ленинского района Нижнего Новгорода подозревается в экстремизме

10 февраля 2017 14:07  [219] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина из Ленинского района Нижнего Новгорода подозревается в экстремизме. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 10 февраля 2017 года.

Следователи полагают, что подозреваемый 32-летний гражданин, находясь у себя дома в сентябре 2016 года и используя незащищенные беспроводные сети Wi-Fi соседей, разместил на странице под женским псевдонимом в социальной сети "ВКонтакте", комментарии к материалам, которые содержат признаки побуждения к действиям, направленным на возбуждение ненависти, а также на унижение национального достоинства граждан.

В отношении нижегородца возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

В СУ СК пояснили, что мужчина не трудоустроен, ранее не судим.

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