Суд перенес на 1,5 месяца рассмотрение дела по рухнувшему дому на ул. Самочкина в Нижнем Новгороде из-за отпуска адвокатов Политика

Надежда Рожкова и Сергей Белов Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев) Суд перенес на 1,5 месяца рассмотрение дела по рухнувшему дому на ул. Самочкина в Нижнем Новгороде из-за отпуска адвокатов подсудимых. Об этом сообщается в сюжете ТК "Волга".



Дело поступило в суд 1 августа 2016 года. Нынешний сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов (в 2011-2013 годах замглавы Ленинского района, - прим. НИА "Нижний Новгород") и глава Ленинского района Надежда Рожкова обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) за обрушение жилого дома по ул. Самочкина. Обоим чиновникам суд



10 февраля Ленинский районный суд продолжил опрос потерпевших. Одна из потерпевших Елена Макарова в эфире ТК "Волга" высказала мнение, что "уголовное производство для жителей ничего не даст из-за окончания срока давности, но виновные должны быть наказаны".



Следующее заседание суда состоится 24 марта 2017 года. Сегодня заседание отложено из-за отпуска адвокатов Сергея Лебедева и Дмитрия Артемьева.







Дело по факту обрушения дома по ул. Самочкина Суд перенес на 1,5 месяца рассмотрение дела по рухнувшему дому на ул. Самочкина в Нижнем Новгороде из-за отпуска адвокатов подсудимых. Об этом сообщается в сюжете ТК "Волга".Дело поступило в суд 1 августа 2016 года. Нынешний сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов (в 2011-2013 годах замглавы Ленинского района, - прим. НИА "Нижний Новгород") и глава Ленинского района Надежда Рожкова обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) за обрушение жилого дома по ул. Самочкина. Обоим чиновникам суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.10 февраля Ленинский районный суд продолжил опрос потерпевших. Одна из потерпевших Елена Макарова в эфире ТК "Волга" высказала мнение, что "уголовное производство для жителей ничего не даст из-за окончания срока давности, но виновные должны быть наказаны".Следующее заседание суда состоится 24 марта 2017 года. Сегодня заседание отложено из-за отпуска адвокатов Сергея Лебедева и Дмитрия Артемьева. Напомним , последнее заседание суда перед сегодняшним состоялось 13 января 2017 года. После этого заседание три раза откладывали: два раза - из-за болезни подсудимой и один - из-за болезни адвоката Дело по факту обрушения дома по ул. Самочкина было возбуждено в апреле 2014 года. Пятиэтажное строение рухнуло 15 апреля. В нем располагалось общежитие, в котором проживали более 250 человек. Следователи считают Белова и Рожкову ответственными за нерасселение жителей аварийного дома.

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