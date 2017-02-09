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Политика

Суд перенес на 1,5 месяца рассмотрение дела по рухнувшему дому на ул. Самочкина в Нижнем Новгороде из-за отпуска адвокатов

10 февраля 2017 14:37  [224] Политика
Надежда Рожкова и Сергей Белов (Фото: НИА Нижний Новгород)

Надежда Рожкова и Сергей Белов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев) Суд перенес на 1,5 месяца рассмотрение дела по рухнувшему дому на ул. Самочкина в Нижнем Новгороде из-за отпуска адвокатов подсудимых. Об этом сообщается в сюжете ТК "Волга".

Дело поступило в суд 1 августа 2016 года. Нынешний сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов (в 2011-2013 годах замглавы Ленинского района, - прим. НИА "Нижний Новгород") и глава Ленинского района Надежда Рожкова обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) за обрушение жилого дома по ул. Самочкина. Обоим чиновникам суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

10 февраля Ленинский районный суд продолжил опрос потерпевших. Одна из потерпевших Елена Макарова в эфире ТК "Волга" высказала мнение, что "уголовное производство для жителей ничего не даст из-за окончания срока давности, но виновные должны быть наказаны".

Следующее заседание суда состоится 24 марта 2017 года. Сегодня заседание отложено из-за отпуска адвокатов Сергея Лебедева и Дмитрия Артемьева.

Напомним, последнее заседание суда перед сегодняшним состоялось 13 января 2017 года. После этого заседание три раза откладывали: два раза - из-за болезни подсудимой и один - из-за болезни адвоката.

Дело по факту обрушения дома по ул. Самочкина было возбуждено в апреле 2014 года. Пятиэтажное строение рухнуло 15 апреля. В нем располагалось общежитие, в котором проживали более 250 человек. Следователи считают Белова и Рожкову ответственными за нерасселение жителей аварийного дома.

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