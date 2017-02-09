"Возобновление регулярного авиасообщения между Россией и Египтом намечено на конец февраля", - Сергей Малов Общество

Сергей Малов Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) "Возобновление регулярного авиасообщения между Россией и Египтом намечено на конец февраля", - об этом представитель МИД РФ в Нижнем Новгороде Сергей Малов в рамках пресс-конференции 10 февраля.



По его словам, ориентировочно в 20-х числах февраля будет принято официальное решение со стороны Правительства РФ о возобновлении регулярного авиакоридора между Египтом и Россией.



"Это значит, что к летнему периоду оба направления - и Турция, и Египет - начнут работать. Это очень кстати для нашего нового терминала, из которого в конце марта должны начаться международные вылеты. Мне кажется, теперь у нижегородцев есть повод гордиться своим новым красивым аэропортом, с таким не стыдно принимать международные делегации самого высшего уровня. После того, как терминал заработает в полную силу и начнутся чартерные рейсы в самые популярные у россиян курортные страницы, уровень пассажиропоток из Нижнего Новгорода кардинально изменится", - отметил Малов.











"Возобновление регулярного авиасообщения между Россией и Египтом намечено на конец февраля", - об этом представитель МИД РФ в Нижнем Новгороде Сергей Малов в рамках пресс-конференции 10 февраля.По его словам, ориентировочно в 20-х числах февраля будет принято официальное решение со стороны Правительства РФ о возобновлении регулярного авиакоридора между Египтом и Россией."Это значит, что к летнему периоду оба направления - и Турция, и Египет - начнут работать. Это очень кстати для нашего нового терминала, из которого в конце марта должны начаться международные вылеты. Мне кажется, теперь у нижегородцев есть повод гордиться своим новым красивым аэропортом, с таким не стыдно принимать международные делегации самого высшего уровня. После того, как терминал заработает в полную силу и начнутся чартерные рейсы в самые популярные у россиян курортные страницы, уровень пассажиропоток из Нижнего Новгорода кардинально изменится", - отметил Малов. Как сообщалось ранее , облправительство рассчитывает на начало работы международного терминала в аэропорту Нижнего Новгорода в I квартале 2017 года. Напомним , что 29 августа 2016 года, Правительство РФ сняло запрет на чартерные авиарейсы между Россией и Турцией, который действовал с 1 декабря 2015 года. В ноябре 2015 года сообщалось, что авиарейсы из аэропорта Нижнего Новгорода в Египет приостановлены "в соответствии с решением Национального антитеррористического комитета, в связи с реальными угрозами совершения актов незаконного вмешательства в деятельность российских авиакомпаний".

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