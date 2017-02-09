Ростелеком
Последние новости рубрики Бизнес
10 февраля 2017 18:01  [118] Строительство головного образца речного судна "Валдай 45Р" нижегородское ЦКБ по СПК намерено завершить в 2017 году
10 февраля 2017 17:21  [182] Нижегородское ЦКБ им. Алексеева планирует завершить техпроектирование экраноплана "Чайка-2" в 2017 году
10 февраля 2017 15:33  [138] Потребители электроэнергии "Оборонэнергосбыта" с января перешли на обслуживание к "ТНС энерго НН"
10 февраля 2017 15:02  [127] Розничная сеть Ростелекома приступила к продаже часов с GPS-трекером "Кнопка жизни"
10 февраля 2017 13:35  [139] "Ростелеком" заключил государственный контракт с Рособрнадзором на организацию видеонаблюдения за ЕГЭ в 2017 году
10 февраля 2017 13:13  [347] Облправительство рассматривает проект перепланировки нижегородской гостиницы "Волжский откос" под многофункциональное здание
10 февраля 2017 12:54  [118] Объем жилищного кредитования Волго-Вятского банка Сбербанка России вырос на 22% в 2016 году
10 февраля 2017 10:42  [142] Прирост абонентской базы в сегменте платного телевидения "Ростелекома" в Нижегородской области составил 14% в 2016 году
09 февраля 2017 15:03  [181] "Ростелеком" организовал систему весогабаритного контроля на дорогах Нижегородской области
09 февраля 2017 12:28  [277] Волго-Вятский банк занял первое место среди 14 территориальных банков Сбербанка России по итогам работы в 2016 году
Бизнес

Розничная сеть Ростелекома приступила к продаже часов с GPS-трекером "Кнопка жизни"

10 февраля 2017 15:02  [127] Бизнес

Розничная сеть Ростелекома приступила к продаже часов с GPS-трекером "Кнопка жизни". Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала компании.

Продажу часов осуществляет ООО "Ростелеком - Розничные системы" (дочернее предприятие ПАО "Ростелеком") в рамках сотрудничества с социально-ориентированным проектом "Кнопка жизни", который представляет первую в России систему медицинской сигнализации.

Теперь в более чем 200 центрах продаж и обслуживания Ростелекома по всей стране можно приобрести часы-GPS-трекер, в которые встроена кнопка SOS для связи с круглосуточным центром помощи. Одно нажатие и пользователь устройства "Кнопка жизни" моментально связывается с центром помощи, где на линии круглосуточно дежурит специалист с медицинским образованием. Оператор определяет причину вызова, местоположение и направляет необходимую помощь: скорую, полицию, МЧС и другие службы, а также оповещает родственников и соседей о случившемся.

В Нижегородской области устройства с сервисом "Кнопка жизни" теперь можно приобрести в центрах продаж компании в Нижнем Новгороде (ул. Большая Покровская, 56; пл. Советская, 2; ул. Космонавта Комарова, 13), г.Дзержинске (ул. Чапаева, 28) и Арзамасе (ул. Пушкина, 145).

В перечень ключевых функций "Кнопки жизни" входит: экстренная помощь (прием и обработка SOS вызова, оператор на линии 24/7, нет пропущенных и потерянных вызовов); мониторинг (определение местонахождения человека, отправка родственникам отчетов о перемещении); личный кабинет, мобильное приложение (контроль местоположения человека, геолокация, точность до 10 метров); Вся Россия (услуга действует в любой точке страны).

"Забота о близких имеет наибольшее значение в нашей жизни. Для нас очень важно, что в офисах Ростелекома появилась социальная услуга, которая позволит нашим клиентам чувствовать себя уверенными и спокойными за своих родителей и детей. Новый социальный продукт логично дополняет нашу линейку сервисов и услуг для дома и семьи", - отметила коммерческий директор ООО "Ростелеком - Розничные системы" Марина Бибикова.

СПРАВКА:
"Кнопка жизни" - сервис №1 в России в области дистанционного мониторинга ключевых жизненных показателей, удаленного патронажа и экстренного вызова помощи, который помогает сотням тысяч российских семей в любой точке страны быть спокойными за своих близких. Компания создана в 2011 году, получив поддержку правительства РФ, и к 2014 году насчитывала более 10 тысяч абонентов. На сегодняшний день число абонентов "Кнопки Жизни" превышает 30 тысяч и запущен проект "Кнопка Жизни для детей".

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph