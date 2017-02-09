Розничная сеть Ростелекома приступила к продаже часов с GPS-трекером "Кнопка жизни" Бизнес

Розничная сеть Ростелекома приступила к продаже часов с GPS-трекером "Кнопка жизни". Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала компании.Продажу часов осуществляет ООО "Ростелеком - Розничные системы" (дочернее предприятие ПАО "Ростелеком") в рамках сотрудничества с социально-ориентированным проектом "Кнопка жизни", который представляет первую в России систему медицинской сигнализации.Теперь в более чем 200 центрах продаж и обслуживания Ростелекома по всей стране можно приобрести часы-GPS-трекер, в которые встроена кнопка SOS для связи с круглосуточным центром помощи. Одно нажатие и пользователь устройства "Кнопка жизни" моментально связывается с центром помощи, где на линии круглосуточно дежурит специалист с медицинским образованием. Оператор определяет причину вызова, местоположение и направляет необходимую помощь: скорую, полицию, МЧС и другие службы, а также оповещает родственников и соседей о случившемся.В Нижегородской области устройства с сервисом "Кнопка жизни" теперь можно приобрести в центрах продаж компании в Нижнем Новгороде (ул. Большая Покровская, 56; пл. Советская, 2; ул. Космонавта Комарова, 13), г.Дзержинске (ул. Чапаева, 28) и Арзамасе (ул. Пушкина, 145).В перечень ключевых функций "Кнопки жизни" входит: экстренная помощь (прием и обработка SOS вызова, оператор на линии 24/7, нет пропущенных и потерянных вызовов); мониторинг (определение местонахождения человека, отправка родственникам отчетов о перемещении); личный кабинет, мобильное приложение (контроль местоположения человека, геолокация, точность до 10 метров); Вся Россия (услуга действует в любой точке страны)."Забота о близких имеет наибольшее значение в нашей жизни. Для нас очень важно, что в офисах Ростелекома появилась социальная услуга, которая позволит нашим клиентам чувствовать себя уверенными и спокойными за своих родителей и детей. Новый социальный продукт логично дополняет нашу линейку сервисов и услуг для дома и семьи", - отметила коммерческий директор ООО "Ростелеком - Розничные системы" Марина Бибикова.СПРАВКА:"Кнопка жизни" - сервис №1 в России в области дистанционного мониторинга ключевых жизненных показателей, удаленного патронажа и экстренного вызова помощи, который помогает сотням тысяч российских семей в любой точке страны быть спокойными за своих близких. Компания создана в 2011 году, получив поддержку правительства РФ, и к 2014 году насчитывала более 10 тысяч абонентов. На сегодняшний день число абонентов "Кнопки Жизни" превышает 30 тысяч и запущен проект "Кнопка Жизни для детей".