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Общество

Синоптики прогнозируют до -8° градусов при северо-западном ветре в Нижегородской области 13 февраля

10 февраля 2017 15:20  [148] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют до -8° градусов при северо-западном ветре в Нижегородской области 13 февраля 2017 года. Об этом сообщает Гидрометцентр 10 февраля.

"Погодные условия в предстоящие дни в основном будет определять восточная периферия скандинавского антициклона. В период с 11 по 13 февраля - небольшие морозцы. В основном сохранится влияние повышенного фона атмосферного давления. Местами кратковременный снег, прогнозируются гололеды небольшой интенсивности", - говорится в сообщении синоптиков.

В частности, 13 февраля средняя температура воздуха ожидается -5°...-8°, а 11-12 февраля днем прогнозируется -2°...-4°, на востоке области при прояснениях до -13°, ночью ожидается -5°...-10°.

Гидрометцентр сообщает также, что сегодня, 10 февраля, прогнозируется облачная с прояснениями погода с небольшим снегом. Максимальная температура днем ожидается от 0° до -4° при северо-западном ветре до 4-8 м/с.

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